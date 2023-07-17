اجتماع سري بين كلوب مدرب ليفربول ووكيل سفيان أمرابط
كشفت صحيفة "ميرور" عن "اجتماع سري" بين يورغن كلوب مدرب ليفربول، ووكيل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا.
ويبحث ليفربول عن لاعب وسط مميز مع اقتراب البرازيلي فابينيو من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
وتعاقد ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والمجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ.
لكن مع احتمال رحيل فابينيو إلى جانب جوردان هندرسون، وخروج نابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، سيسعى ليفربول لتعزيز خط الوسط الدفاعي.
وبحسب "ميرور" فقد كان سفيان أمرابط ضمن القائمة القصيرة لليفربول الصيفي إلى جانب روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، وريان جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ، ووكالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي.
ولعب أمرابط دور البطولة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، إذ وصل أسود الأطلس إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا.
وقالت "ميرور" إن أداء أمرابط في المونديال لفت انتباه عدة أندية بينها ليفربول، وأكدت أن كلوب مدرب الريدز عقد اجتماعًا سريًّا مع وكيل اللاعب.
وسبق أن ارتبط أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا بأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يعرف أمرابط جيدًا، حيث سبق أن دربه خلال فترة وجودهما معًا في أوتريخت الهولندي.
وسعى برشلونة لضم أمرابط في يناير الماضي، لكن فيورنتينا رفض السماح للنجم المغربي بالمغادرة في منتصف الموسم.
لكن النادي الإيطالي سيكون منفتحًا على بيع أمرابط هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو كما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" قبل أيام.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" فإن حاجة ليفربول للاعب خط وسط أكبر بكثير من حاجة مانشستر يونايتد، الذي تعاقد مع كاسيميرو وكريستيان إريكسن الصيف الماضي، وضمن توقيع ماسون ماونت هذا الصيف.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.
وتقدر القيمة السوقية للدولي المغربي بـ30 مليون يورو.