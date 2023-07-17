اجتماع سري بين كلوب مدرب ليفربول ووكيل سفيان أمرابط

وسبق أن ارتبط أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا بأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يعرف أمرابط جيدًا، حيث سبق أن دربه خلال فترة وجودهما معًا في أوتريخت الهولندي.

وسعى برشلونة لضم أمرابط في يناير الماضي، لكن فيورنتينا رفض السماح للنجم المغربي بالمغادرة في منتصف الموسم.

لكن النادي الإيطالي سيكون منفتحًا على بيع أمرابط هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو كما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" قبل أيام.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" فإن حاجة ليفربول للاعب خط وسط أكبر بكثير من حاجة مانشستر يونايتد، الذي تعاقد مع كاسيميرو وكريستيان إريكسن الصيف الماضي، وضمن توقيع ماسون ماونت هذا الصيف.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.

وتقدر القيمة السوقية للدولي المغربي بـ30 مليون يورو.