ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتجاوز يونيون برلين ويرافق دورتموند في الصدارة

وعزز جمال موسيالا تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 45+1 بمساعدة توماس مولر.

وحقق بايرن ميونخ فوزه الـ13 وتعادل 7 مرات ليرفع رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة ويتصدر جدول الترتيب مع بروسيا دورتموند.

في حين جمدت الخسارة رصيد يونيون برلين عند 43 نقطة من 22 مباراة خلف بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ثم يأتي لايبزيغ وحصد 42 نقطة من 22 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع شتوتغارت يوم السبت قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونخ في باريس 1/0 سجله كينغسيلي كومان.