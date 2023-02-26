ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتجاوز يونيون برلين ويرافق دورتموند في الصدارة
تغلب بايرن ميونخ 3/0 على ضيفه يونيون برلين اليوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الألماني.
ووضع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بايرن ميونخ في المقدمة في الدقيقة 31 بضربة رأس بعد كرة لعبها كينغسلي كومان.
وأضاف كينغسيلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بفريدريك رونو حارس يونيون برلين.
وعزز جمال موسيالا تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 45+1 بمساعدة توماس مولر.
وحقق بايرن ميونخ فوزه الـ13 وتعادل 7 مرات ليرفع رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة ويتصدر جدول الترتيب مع بروسيا دورتموند.
في حين جمدت الخسارة رصيد يونيون برلين عند 43 نقطة من 22 مباراة خلف بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ثم يأتي لايبزيغ وحصد 42 نقطة من 22 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع شتوتغارت يوم السبت قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وفاز بايرن ميونخ في باريس 1/0 سجله كينغسيلي كومان.