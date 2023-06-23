تقرير: البرتغالي باولو فونسيكا يوافق على تدريب الهلال السعودي

ونشر الإعلامي "سانتي أونا" الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا قال فيه إن مسؤولي الهلال قدموا "عرضًا كبيرًا" للتعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا.

وأشار إلى أن فونسيكا رحب بعرض الهلال، وجعله أولوية خلال الفترة المقبلة ما يعني أنه وافق بشكل نهائي.

واختتم أونا تقريره بأن باولو فونسيكا مستعد للتفاوض مع ليل، لإنهاء التعاقد لأن له سنة في العقد.