تقرير: البرتغالي باولو فونسيكا يوافق على تدريب الهلال السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، لقيادة "أزرق العاصمة" السعودية في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.
ونشر الإعلامي "سانتي أونا" الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا قال فيه إن مسؤولي الهلال قدموا "عرضًا كبيرًا" للتعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا.
وأشار إلى أن فونسيكا رحب بعرض الهلال، وجعله أولوية خلال الفترة المقبلة ما يعني أنه وافق بشكل نهائي.
واختتم أونا تقريره بأن باولو فونسيكا مستعد للتفاوض مع ليل، لإنهاء التعاقد لأن له سنة في العقد.
ويرتبط فونسيكا من جانبه بعقد مع ناديه ليل الفرنسي حتى يونيو من عام 2024.
ولم يستقر الهلال على مدربه الجديد، على الرغم من عودة الفريق الأول إلى التدريبات، الأحد المقبل، بحسب البرنامج المعلن من النادي.
وخسر الهلال بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، كذلك خسر لقب الدوري السعودي لصالح الاتحاد.