النصر يضم جونيور نجل كريستيانو رونالدو رسميًا إلى براعم النادي
كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر وقعت عقود احتراف رسمية مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن جونيور وقع عقودًا مع النصر، من أجل انضمامه إلى الفئات السنية بالنادي بصفة رسمية.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "أدرج النادي العاصمي الموهبة جونيور في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاماً، وذلك بعد السماح للمقيمين المشاركة في المسابقة".
وأضافت: "سيرتدي جونيور القميص رقم (7) أسوة بوالده قائد النصر".
ومن المنتظر أن يبدأ جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق يوم الجمعة أمام فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عامًا.
ويلعب كريستيانو جونيور حاليا لفريق النصر السعودي، وسبق له اللعب في يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد إبان لعب رونالدو لتلك الأندية.
وكان رونالدو قد ردّ على سؤال حول ابنه جونيور، وهل سيكون خليفة له وقال: "دعه يستمتع بحياته، سوف يصبح ما يريد".