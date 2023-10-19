النصر يضم جونيور نجل كريستيانو رونالدو رسميًا إلى براعم النادي

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن جونيور وقع عقودًا مع النصر، من أجل انضمامه إلى الفئات السنية بالنادي بصفة رسمية.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أدرج النادي العاصمي الموهبة جونيور في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاماً، وذلك بعد السماح للمقيمين المشاركة في المسابقة".

وأضافت: "سيرتدي جونيور القميص رقم (7) أسوة بوالده قائد النصر".

ومن المنتظر أن يبدأ جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق يوم الجمعة أمام فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عامًا.