مانشستر سيتي ضد يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يوما كرويا مميزا، مساء اليوم الأحد، خاصة على صعيد الدوريات الأوروبية.

وفي الدوري الإنجليزي نشهد قمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإيطالي، قمة أخرى بين نابولي ونظيره يوفنتوس.

في الدوري الإسباني، ينتظرنا مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - 6:15 مساء - beIN SPORTS.

ريال مايوركا ضد جيرونا - 8:30 مساء - beIN SPORTS.

أتلتيك بلباو ضد برشلونة - 11:00 مساء - beIN SPORTS.