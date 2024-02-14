غوارديولا يتحدث عن إصابات لاعبيه عقب مواجهة كوبنهاغن
تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابات التي ضربت لاعبيه، إثر الفوز على كوبنهاغن في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتلاقى الفريقان في ذهاب دور الـ16 من البطولة، مساء الثلاثاء، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وشهدت المباراة خروج جاك غريليش للإصابة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وهو السبب نفسه الذي دفع المدرب الإسباني إلى استبدال برناردو سيلفا في الشوط الثاني.
وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "برناردو سيلفا تعرض لضربة قوية في الكاحل، في حين أن الإصابة تبدو عضلية بالنسبة لغريليش".
وأضاف: "لم أتحدث مع الطبيب بعد، ولكنها تبدو إصابة عضلية، إنه أمر مؤسف؛ لأننا نحتاج في مثل هذه المباريات هذا النوع من الإيقاع، والسيطرة. برناردو سيلفا وجاك يساعدانا كثيرا على لعب تمريرة إضافية في الهجوم".
وأشار غوارديولا إلى أن لاعبه غفارديول يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، وسيغيب لمدة 2-3 أسابيع.
وعن المباراة، قال غوارديولا: "لعبنا بطريقة مثالية.. التحلي بالصبر في الوقت المناسب، خطوطهم متقاربة ومنظمون بصورة جيدة. أنا فخور جدا بالفريق من جديد. لم يحسم التأهل بعد، ساعدنا الهدف الثالث كثيرا وآمل أن نتمكن من حسم التأهل على ملعبنا".
وأردف: "كان من المهم ألا نخسر بطاقة التأهل هنا. لعبنا المباراة بصورة جيدة جدا منذ الدقيقة الأولى. تلقينا هدفا، كان من الممكن تجنبه، لكن هذا وارد أحيانا.. لكن بصورة عامة نتلقى عددا قليلا جدا من الأهداف".
وينتظر السيتي مواجهة تشيلسي المرتقبة يوم السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.