غوارديولا يتحدث عن إصابات لاعبيه عقب مواجهة كوبنهاغن

تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابات التي ضربت لاعبيه، إثر الفوز على كوبنهاغن في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلاقى الفريقان في ذهاب دور الـ16 من البطولة، مساء الثلاثاء، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة خروج جاك غريليش للإصابة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وهو السبب نفسه الذي دفع المدرب الإسباني إلى استبدال برناردو سيلفا في الشوط الثاني.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "برناردو سيلفا تعرض لضربة قوية في الكاحل، في حين أن الإصابة تبدو عضلية بالنسبة لغريليش".