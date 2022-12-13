وليد الركراكي: أشرف حكيمي لن يقدم هدايا لمبابي.. وربما يتم وصفنا بالمجانين
يبدو وليد الركراكي، مدرب المغرب، مفعما بالثقة والحماس قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا حاملة اللقب في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم غدا الأربعاء، لكنه تساءل إن كان ذلك كافيا.
ونفى مدرب المغرب، الذي ولد في فرنسا، أن يكون الإرهاق قد نال من لاعبيه، وقال إنه لا يمكن الشعور بذلك مع بلوغ الدور قبل النهائي. وبات المغرب أول منتخب عربي أو أفريقي يبلغ هذا الدور في تاريخ المسابقة ولا يزال يحلم بالمزيد.
وقال الركراكي للصحفيين عبر مترجم اليوم الثلاثاء "بالوصول إلى قبل النهائي يجب أن تكون متعطشا، والوصول لهذا الدور ليس في متناول الجميع... نحن متعطشون لكن هل سيكفي ذلك؟".
وأضاف المدرب الذي أطاح في طريقه بمنتخبات عملاقة مثل بلجيكا وإسبانيا بطلة العالم 2010 والبرتغال بطلة أوروبا السابقة "نحن واثقون ولدينا رغبة بأن نضع أفريقيا على قمة العالم وهذه مهمتنا في مباراة الغد".
وأظهر الركراكي، الذي تولى تدريب المغرب في أغسطس آب الماضي بعد إقالة وحيد خليلوجيتش، واقعيته وأقر بقوة وخطورة فرنسا لكن ذلك لن يمنعه من محاولة تحقيق مفاجأة جديدة.
وقال مدرب المغرب "نعرف أن كل الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا، لكن ثقتنا كبيرة في أنفسنا. ربما يتم وصفنا بالمجانين لكن سنحاول إزعاجها. إذا كان البعض يتوقع أن نكون مرهقين فنحن لسنا كذلك. لا يمكن الشعور بالتعب والإرهاق في قبل نهائي كأس العالم".
وأضاف "نعمل بشكل جماعي في كل مباراة نخوضها وهذه هي الروح وهذا أهم شيء في كرة القدم وبالقلب والعزيمة يمكننا تحقيق النجاح".
وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، ستلعب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ضد كرواتيا التي بلغت نهائي النسخة الماضية.
مبابي وحكيمي
وقال الركراكي عن المواجهة بين أشرف حكيمي وكيليان مبابي "هو لاعب يعرفه أكثر مني وهو يتدرب معه يوميا ولديه فكرة واضحة عن كيليان.
وتابع :"لا. لا لن نضع خطة استثنائية أو طريقة خططية معينة، لأنه ليس هناك مبابي فقط بل أيضا (أنطوان) غريزمان الذي يقدم أداء رائعا بين الخطوط وعثمان ديمبلي الخطير من كل الجوانب. يجب اللعب بجماعية".
وأضاف "أشرف أحد أفضل اللاعبين في مركزه وسيكون في صراع بين اللاعبين وهو لاعب بطل ولن يقدم أي هدايا لكيليان.. الأمر لا يتعلق فقط بكيليان لكن بمنتخب فرنسا بأكمله".
وانصب التركيز على المواجهة بين مبابي ومنافسه كايل ووكر الظهير الأيمن لإنجلترا قبل مباراة المنتخبين في دور الثمانية، ورغم أن مبابي لم يعزز سجله في صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف، فقد فازت فرنسا 2-1 بفضل هدفي أوريلين تشواميني وأوليفييه جيرو.