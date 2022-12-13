وليد الركراكي: أشرف حكيمي لن يقدم هدايا لمبابي.. وربما يتم وصفنا بالمجانين

يبدو وليد الركراكي، مدرب المغرب، مفعما بالثقة والحماس قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا حاملة اللقب في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم غدا الأربعاء، لكنه تساءل إن كان ذلك كافيا.

ونفى مدرب المغرب، الذي ولد في فرنسا، أن يكون الإرهاق قد نال من لاعبيه، وقال إنه لا يمكن الشعور بذلك مع بلوغ الدور قبل النهائي. وبات المغرب أول منتخب عربي أو أفريقي يبلغ هذا الدور في تاريخ المسابقة ولا يزال يحلم بالمزيد.

وقال الركراكي للصحفيين عبر مترجم اليوم الثلاثاء "بالوصول إلى قبل النهائي يجب أن تكون متعطشا، والوصول لهذا الدور ليس في متناول الجميع... نحن متعطشون لكن هل سيكفي ذلك؟".