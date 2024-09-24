رد فعل مفاجئ من الهلال والاتحاد بعد خسارة الأهلي أمام الجندل

فجّرت خسارة الأهلي السعودي أمام نادي الجندل في الدور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين ردود أفعال كبيرة داخل عدد من الأندية التي ستخوض الدور ذاته اليوم الثلاثاء ومن بينها الهلال، حامل اللقب والاتحاد.

وقال خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير" الذي تذيعه القناة السعودية، إن الخروج المدوي للأهلي سيدفع كل الأندية الكبيرة إلى أخذ الحيطة والحذر حتى عند مواجهة أندية من الدرجات الأدنى وفق قوله.

وأضاف الشنيف أمس الاثنين: "بعد ما حدث اليوم (الإثنين) مع الأهلي أمام الجندل أعتقد أن كل المدربين سيأخذون كامل احتياطاتهم لتفادي سيناريو كارثي، والهلال والاتحاد سيلعبان مباراتي الثلاثاء أمام كل من البكيرية والعين على التوالي، بالتشكيلة الأساسية ولن يتركا سبيلا للمفاجأة"، وفق قوله.

وألقت الخسارة المفاجئة التي تلقاها الأهلي أمام الجندل (2 ـ 1) أمس الإثنين بظلالها على الأوساط الكروية السعودية وفجرت موجة من الغضب من قبل جماهير النادي التي طالبت بإقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وودع الأهلي أكثر الأندية السعودية فوزا بكأس الملك لكرة القدم البطولة مبكرا للعام الثاني تواليا بعد الخسارة 2-1 أمام الجندل أمس الاثنين في دور 32.

واستقبل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس ملك السعودية برصيد 13 لقبا، هدفين في الشوط الأول أحرزهما الجناحان عبد الله معتوق وياسين العمري من ركلة جزاء في الدقيقتين 24 و30، بينما قلص المهاجم إيفان توني الفارق لفريق المدرب الألماني ماتياس يايسله في الدقيقة 82.

وتدور اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن الدور ذاته؛ إذ يلتقي الاتحاد مع العين كما يلعب الهلال ضد البكيرية.

ويلتقي الفتح منافسه الجبلين فيما يواجه الخلود الشباب.