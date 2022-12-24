المحكمة الإدارية الرياضية ترفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف ليفاندوفسكي

قررت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الإبقاء على عقوبة إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة 3 مباريات ورفضت الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، مما يشكل ضربة لتشافي هرنانديز مدرب الفريق.

وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه 3 مباريات.