المحكمة الإدارية الرياضية ترفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف ليفاندوفسكي
قررت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الإبقاء على عقوبة إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة 3 مباريات ورفضت الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، مما يشكل ضربة لتشافي هرنانديز مدرب الفريق.
وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه 3 مباريات.
واعتبر برشلونة وتشافي وليفاندوفسكي العقوبة قاسية، وحاول اللاعب تبرير الحركة بأنها عادية في ٦المانيا أو إشارة بينه وبين مدربه، واستأنف العقوبة أمام لجنة الاستئناف ومحكمة التحكيم الرياضي دون جدوى.
وسيغيب ليفاندوفسكي رسميا عن مباريات برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا وأتلتيكو مدريد وخيتافي، وهو ما يطرح على المدرب تشافي البحث عن حلول لتعويضه.
ويعتبر الهولندي ممفيس ديباي البديل الرسمي للمهاجم البولندي لكنه لم يلعب كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابة، إلا أنه عاد بمستوى جيد بعد مشاركة مميزة رفقة منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني وقادهم للصدارة كما يتصدر ترتيب الهدافين، وسجل في 9 مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري.
ومنذ التحاقه ببرشلونة الصيف الماضي سجل ليفاندوفسكي 19 هدفا لبرشلونة في 18 مباراة في كل المسابقات، وهو هداف الفريق هذا الموسم.