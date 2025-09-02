أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب: نور الدين ميفراني
انتهت سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تقارير تؤكد أن الأندية الإنجليزية حققت رقما قياسيا جديدا في مبلغ التعاقدات وقد يتجاوز 3 مليارات يورو.
وحققت الأندية الإنجليزية أغلى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية وسيطر فريق ليفربول على أعلى صرف أموال في السوق تجاوز 560 مليون دولار، كما سيطر على الصفوف الأولى في أغلى الصفقات.
ونستعرض أغلى 5 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا:
في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية وفي الساعات الأخيرة انتهى مسلسل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والذي تمرد على نيوكاسل من أجل الرحيل لفريق ليفربول.
وبعد عدة عروض رفضها نيوكاسل اتفق الطرفان على مبلغ 144 مليون يورو قيمة الصفقة ليفوز ليفربول بالمهاجم السويدي.
بعدما كان النجم الألماني الشاب محط اهتمام العملاق البافاري بايرن ميونخ وتحدثت عدة تقارير عن حسم الصفقة، تدخل فريق ليفربول ووضع على طاولة باير ليفركوزن مبلغا كبيرا لا يُرفض.
كما أقنع المدرب الهولندي آرني سلوت النجم الألماني فلوريان فيرتز بالمشروع الرياضي لينتقل اللاعب لفريق ليفربول.
حسم ليفربول صفقة المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي مبكرا من آينتراخت فرانكفورت الألماني ودفع مبلغ 95 مليون يورو ليتفوق على كل منافسيه على اللاعب.
أشعل المهاجم الشاب نيك وولتمايد لاعب شتوتغارت صراعا قويا بين عدة أندية و كان بايرن ميونخ يسعى بقوة لضمه لكن مطالب فريقه المالية الكبيرة، منحت الأندية الإنجليزية فرصة التعاقد معه ونجح نيوكاسل في خطف اللاعب مقابل 85 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.
أشعل المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو البالغ 22 عاما صراعا قويا بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد الذي فاز أخيرا بخدمات اللاعب مقابل 76،5 مليون يورو.