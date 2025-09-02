أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب: نور الدين ميفراني

انتهت سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تقارير تؤكد أن الأندية الإنجليزية حققت رقما قياسيا جديدا في مبلغ التعاقدات وقد يتجاوز 3 مليارات يورو.

أخبار ذات علاقة رقم جنوني.. كم أنفق ليفربول في الميركاتو الأسطوري؟

وحققت الأندية الإنجليزية أغلى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية وسيطر فريق ليفربول على أعلى صرف أموال في السوق تجاوز 560 مليون دولار، كما سيطر على الصفوف الأولى في أغلى الصفقات.

ونستعرض أغلى 5 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا:

أخبار ذات علاقة ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.. هل يستحق هذا السعر؟

السويدي ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول) : 144 مليون يورو

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية وفي الساعات الأخيرة انتهى مسلسل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والذي تمرد على نيوكاسل من أجل الرحيل لفريق ليفربول.

وبعد عدة عروض رفضها نيوكاسل اتفق الطرفان على مبلغ 144 مليون يورو قيمة الصفقة ليفوز ليفربول بالمهاجم السويدي.

الألماني فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن لليفربول) :125 مليون يورو

بعدما كان النجم الألماني الشاب محط اهتمام العملاق البافاري بايرن ميونخ وتحدثت عدة تقارير عن حسم الصفقة، تدخل فريق ليفربول ووضع على طاولة باير ليفركوزن مبلغا كبيرا لا يُرفض.

كما أقنع المدرب الهولندي آرني سلوت النجم الألماني فلوريان فيرتز بالمشروع الرياضي لينتقل اللاعب لفريق ليفربول.

الفرنسي هوغو إيكيتيكي (من فرانكفورت لليفربول): 95 مليون يورو

حسم ليفربول صفقة المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي مبكرا من آينتراخت فرانكفورت الألماني ودفع مبلغ 95 مليون يورو ليتفوق على كل منافسيه على اللاعب.

الألماني نيك وولتمايد (من شتوتغارت لنيوكاسل): 85 مليون يورو

أشعل المهاجم الشاب نيك وولتمايد لاعب شتوتغارت صراعا قويا بين عدة أندية و كان بايرن ميونخ يسعى بقوة لضمه لكن مطالب فريقه المالية الكبيرة، منحت الأندية الإنجليزية فرصة التعاقد معه ونجح نيوكاسل في خطف اللاعب مقابل 85 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

أخبار ذات علاقة أولهم محمد صلاح.. إيزاك يرعب 5 نجوم في ليفربول

السلوفيني بنجامين سيسكو (من لايبزيغ لمانشستر يونايتد) 76.5 مليون يورو

أشعل المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو البالغ 22 عاما صراعا قويا بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد الذي فاز أخيرا بخدمات اللاعب مقابل 76،5 مليون يورو.