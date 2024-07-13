سر سعي نجوم إسبانيا للانتقام من كول بالمر في نهائي "يورو 2024"

سيشهد نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" الذي سيجمع منتخبي إسبانيا وإنجلترا، مساء الأحد، صراعا خاصة بين لاعبي "لاروخا" في مواجهة كول بالمر، مهاجم "الأسود الثلاثة".

وتأهل منتخب إسبانيا، بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي، بثنائية مقابل هدف، بينما تأهل إنجلترا بعد الانتصار على هولندا في نصف النهائي بالنتيجة نفسها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" في تقرير لها، اليوم السبت، فإن "بعض نجوم منتخب إسبانيا يسعون للانتقام من كول بالمر، الذي أثار غضبهم بموقفه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا الصيف الماضي".

تفاصيل الأزمة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما التقى منتخبا إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث فاز منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة نفذها كول بالمر، والتي تسببت في شجار بعد أن قام اللاعب بإشارات استفزازية تجاه مقاعد البدلاء الإسبانية.

وشرع لاعب مانشستر سيتي آنذاك في القيام بإشارات على مقاعد البدلاء الإسبانية؛ ما أثار غضبهم وأدى إلى شجار بالأيدي.

وشهدت المباراة المزيد من المشاهد المزعجة عندما تصدى جيمس ترافورد لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بينما كان بالمر ولاعبو إنجلترا الآخرون يوجهون احتفالاتهم نحو أعضاء فريق إسبانيا.

وتعرض بالمر لانتقادات قوية من جانب اللاعبين الإسبان بعد المباراة، حتى أنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب زميله في فريق مانشستر سيتي - في ذلك الوقت - سيرجيو غوميز.

وأسفرت المشاحنات في النهاية عن إنذار ليفي كولويل وأويهان سانسيت، لاعبي إنجلترا، بينما طُرد مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ولاعب تشيلسي السابق أشلي كول مع عضو الطاقم الإداري الإسباني كارلوس ريفيرا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن المشاجرة لم تنس بين لاعبي منتخب إسبانيا.

وعلى الرغم من عدم مشاركة بالمر كأساسي في أي مباراة حتى الآن في بطولة "يورو 2024"، إلا أنه أثبت نفسه كبديل مؤثر.

وكانت مساهمته الرائعة في نصف النهائي ضد هولندا، عندما قدم تمريرة حاسمة لواتكينز ليسجل هدف الفوز.

وتقابل إسبانيا وإنجلترا في كأس أمم أووربا، مرتين، ومثلها بكأس العالم، وكذلك بالتصفيات المؤهلة لـ"اليورو"، ومواجهتين في دوري الأمم الأوروبية، بجانب 19 لقاء وديا.