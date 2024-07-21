ستشهد سباقات فورمولا 1 للسيارات بداية من سباق جائزة هولندا الكبرى الشهر المقبل تجربة نظام تبريد جديد في قمرة القيادة لتجنب الحرارة الشديدة التي تعرض لها له السائقون في سباق جائزة قطر الكبرى العام الماضي.

وكان بعض السائقين على وشك الانهيار في أكتوبر تشرين الأول الماضي في الدوحة قبل نهاية السباق وتعرض البعض لجفاف شديد وقيء بينما لم يتمكن سائق وليامز لوجان سارغنت من اتمام السباق.

وبعد السباق أكد الاتحاد الدولي للسيارات أنه سيعمل على حماية السائقين من درجات الحرارة المماثلة مستقبلا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات إن الاتحاد وجميع الفرق العشرة المنافسة في فورمولا 1 بدأوا على الفور البحث عن طريقة لتحسين نظام التهوية من أجل تبريد قمرة القيادة حفاظا على سلامة السائقين.

وحدثت اللوائح الفنية للسماح بتحسين التهوية في قمرة القيادة بإضافة بعض التقنيات.

وأضاف المتحدث: "حققت هذه الأنشطة البحثية المشتركة تقدما وانصب تركيزها على تطوير نظام تبريد فعال يتم تركيبه في سيارات فورمولا 1 خلال درجات الحرارة الشديدة".

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وستنفذ الاختبارات الأولية... على أرض الواقع في (حلبة) زاندفورت وفي السباقات التالية.

وتابع: "وإذا أثبتت هذه الاختبارات نجاحها فسيفرض الاتحاد الدولي للسيارات تركيب نظام التبريد الفعال هذا في سيارات فورمولا 1 في المستقبل عند الاعلان عن مخاطر من ارتفاع درجات الحرارة".