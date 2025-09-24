ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

رقم مخيف.. كم فارق القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وبيراميدز؟

من مباراة الأهلي السعودي وبيراميدزالمصدر: حساب الأهلي السعودي على إكس
استعرض الإعلامي الرياضي خالد الشنيف الفارق الضخم في القيمة السوقية بين ناديي الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، بعد اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الثلاثاء، في بطولة كأس القارات للأندية.

وتغلب بيراميدز على الأهلي في جدة بنتيجة 3-1، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ليصبح بطلاً لنصف العالم (القارات الثلاث).

وسيلعب بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد كروز أزول المكسيكي أو بطل أمريكا الجنوبية، على أن يصعد الفائز من تلك المباراة، لخوض المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وقال خالد الشنيف في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "ما حدث للأهلي أمام بيراميدز مؤلم ومخجل، ومع احترامي لنادي بيراميدز ولكن هنا فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين الفريقين، فالقيمة السوقية للراقي (173 مليون يورو) مقابل (22.5 مليون يورو) للفريق المصري".

فيما قال المدرب السعودي خالد العطوي في تصريحات تلفزيونية: "القيمة السوقية ليست كل شيء ولكن القمية الفنية هي الأساس، وأن تلعب وتؤدي رجلا لرجل في الملعب، ولكن هذه الأرقام منحت بيراميدز دفعة معنوية أقوى".

 

 

فيما قال أحمد عطيف، نجم الكرة السعودية السابق: "كيف لا تفرق الأرقام؟.. كرة القدم بها فوارق مالية وفنية، فإذا كنت مقتدرا ماليا تستطيع أن تحضر لاعبين بفوارق فنية عالية، ولكن مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله سيئ".

 

 

