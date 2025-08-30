بداية كارثية.. رقم قياسي صادم بعد الخسارة أمام الخليج برباعية

مستشفى الشفاء في غزة: وفاة الطفلة الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج
سجل نادي الشباب رقماً قياسياً سلبياً، بعد أن استقبلت شباكه 4 أهداف في المباراة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين،، مساء أمس الجمعة، أمام نظيره نادي الخليج، الذي انتزع الفوز بنتيجة 4-1.
وجاءت البداية مبكرة للضيف، حيث نجح الوافد الجديد جوشوا كينج في افتتاح التسجيل بضربة رأس دقيقة في الدقيقة الخامسة، بعد عرضية دقيقة من كوستاس فورتونيس.
وبدأ الشوط الثاني بضربة قاسية أخرى للشباب، عندما حصل الخليج على ركلة جزاء، نجح في تنفيذها فورتونيس في الدقيقة 53، ليرفع النتيجة إلى هدفين دون رد.
وحاول الشباب إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ إذ نجح في تقليص الفارق من ركلة جزاء سجلها يانيك كاراسكو في الدقيقة 59، ليعيد الأمل للفريق وصاحب الأرض.
ولكن تلك الآمال سرعان ما تبددت، عندما أعاد الخليج الفارق إلى هدفين مرة أخرى، بعد تمكن صالح العمري من إيصال الكرة إلى الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 64.
ولم يكتفِ الخليج بهذه النتيجة، حيث عاد كينج ليضع كرة التمام في الدقائق الأخيرة، مسجلاً هدفه الثاني لفريقه، ليحسم المباراة لصالح الضيف.
رقم قياسي صادم
وبهذه الخسارة، سجل نادي الشباب رقماً قياسياً سلبياً، حيث أصبح أول فريق يخسر المباراة الافتتاحية في دوري روشن للمحترفين في موسمين متتاليين.
وخسر الشباب أمام نادي الاتفاق في افتتاح الموسم الماضي 2024/2025، وتكرر السيناريو الكارثي بخسارة جديدة في افتتاح موسم 2025/2026.