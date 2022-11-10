ساديو ماني ينضم لقائمة منتخب السنغال في كأس العالم
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، اليوم الخميس، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ سيتواجد في قائمة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم قوله إن ساديو ماني سينضم لقائمة السنغال في كأس العالم رغم تعرضه لإصابة في ساقه هذا الأسبوع.
وقال المصدر: "هناك شيء واحد مؤكد وهو أن ساديو ماني سيكون على القائمة غدًا".
وبحسب المصدر، فإن ماني "يظل هادئًا، ويعرف أن الإصابة جزء من العمل".
وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ركلة الترجيح الأخيرة في فوز السنغال بأول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية، في فبراير الماضي، حيث تغلبت على مصر بركلات الترجيح في النهائي.
كما سجل ماني ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة الفاصلة لكأس العالم في الشهر التالي، حيث فازت السنغال مرة أخرى على مصر بركلات الترجيح.
وقد تم استبعاد ماني من قائمة بايرن ميونخ لمواجهة شالك، يوم السبت، في الدوري الألماني.
وسافر مانويل أفونسو طبيب منتخب السنغال إلى ميونخ لتقييم مدى إصابة ماني.
وتأمل السنغال في أن يكون نجمها الأول لائقًا في الوقت المناسب لمباراتها الافتتاحية في كأس العالم، يوم 21 نوفمبر ضد هولندا.
ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب قطر والإكوادور وهولندا.
إصابة ماني
وغادر ماني الملعب بعد 20 دقيقة في الفوز 6/1 على فيردر بريمن، ليثير الشكوك بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، حيث يشارك المنتخب الأفريقي في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت أن الإصابة التي تعرَّض لها ماني، ستبعده عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.