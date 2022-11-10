ساديو ماني ينضم لقائمة منتخب السنغال في كأس العالم

كما سجل ماني ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة الفاصلة لكأس العالم في الشهر التالي، حيث فازت السنغال مرة أخرى على مصر بركلات الترجيح.

وقد تم استبعاد ماني من قائمة بايرن ميونخ لمواجهة شالك، يوم السبت، في الدوري الألماني.

وسافر مانويل أفونسو طبيب منتخب السنغال إلى ميونخ لتقييم مدى إصابة ماني.

وتأمل السنغال في أن يكون نجمها الأول لائقًا في الوقت المناسب لمباراتها الافتتاحية في كأس العالم، يوم 21 نوفمبر ضد هولندا.