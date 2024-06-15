سبب عدم منح عبد الله السعيد جائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا
رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، على الانتقادات التي وجهت للاتحاد، بسبب عدم منح جائزة رجل المباراة إلى عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، بعد تألقه في مواجهة سيراميكا بالدوري المصري.
وانتفض الزمالك ليفوز على سيراميكا كليوباترا، بعد أن حول تأخره إلى فوز، يوم الجمعة، بفضل هدف من عبدالله السعيد، ثم هدف ثان من إبراهيما نداي، بصناعة عبدالله السعيد أيضًا.
وعقب نهاية اللقاء، منحت رابطة الأندية المصرية أحمد رمضان "بيكهام"، مدافع سيراميكا، جائزة أفضل لاعب في المباراة، كونه أحرز هدف فريقه الوحيد.
وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "تم الإعلان عن رجل المباراة قبل الهدف الثاني للزمالك، فكان هناك اختيار لبيكهام، لو القرار تأخر بعض الشيء بعد الهدف الثاني كان سيتم اختيار عبد الله السعيد، اختيار رجل المباراة يكون في الدقيقة 85".
وأضاف: "من يختار رجل المباراة في الدوري لجنة فنية معينة من قبل لجنة المسابقات، وأتفق مع الغاضبين من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة سيراميكا".
وتابع: "هناك بعض الإجراءات التي تتم أثرت على الاختيار؛ إذ تم الاختيار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاملة ولم يكن عبد الله السعيد قد صنع الهدف الثاني وقتها لإبراهيما نداي".
وأوضح: "سنقوم بتدارك هذا الأمر في الفترة المقبلة ونطلب تأخير اختيار رجل المباراة حتى النهاية من أجل ضمان حصول كل لاعب على حقه".
وسجل عبدالله السعيد هدفا قرب النهاية وأرسل تمريرة حاسمة، ليحول الزمالك تأخره بهدف لفوز 2-1 على مضيفه سيراميكا كليوباترا.
وتقدم أحمد رمضان "بيكهام" لصاحب الأرض في الدقيقة 26 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية، وبينما كان سيراميكا يستعد للاحتفال بالفوز، أطلق السعيد تسديدة منخفضة في الدقيقة 80 استقرت في الشباك ليدرك التعادل للزمالك.
وبعدها بتسع دقائق، أرسل السعيد تمريرة عرضية حولها البديل إبراهيما نداي بضربة رأس في المرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز 11، متأخرا بمركزين وثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض 24 مباراة.