سبب عدم منح عبد الله السعيد جائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، على الانتقادات التي وجهت للاتحاد، بسبب عدم منح جائزة رجل المباراة إلى عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، بعد تألقه في مواجهة سيراميكا بالدوري المصري.

وانتفض الزمالك ليفوز على سيراميكا كليوباترا، بعد أن حول تأخره إلى فوز، يوم الجمعة، بفضل هدف من عبدالله السعيد، ثم هدف ثان من إبراهيما نداي، بصناعة عبدالله السعيد أيضًا.

وعقب نهاية اللقاء، منحت رابطة الأندية المصرية أحمد رمضان "بيكهام"، مدافع سيراميكا، جائزة أفضل لاعب في المباراة، كونه أحرز هدف فريقه الوحيد.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "تم الإعلان عن رجل المباراة قبل الهدف الثاني للزمالك، فكان هناك اختيار لبيكهام، لو القرار تأخر بعض الشيء بعد الهدف الثاني كان سيتم اختيار عبد الله السعيد، اختيار رجل المباراة يكون في الدقيقة 85".