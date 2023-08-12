"هاتريك" فيرمينيو يقود الأهلي للفوز على الحزم في افتتاح مباريات الدوري السعودي (فيديو)
حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره الحزم، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في مستهل مشوارهما بالجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.
تمكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من تسجيل هدف الأهلي السعودي الأول في شباك الحزم في الدقيقة الثامنة، بعدما حول عرضية من الجانب الأيمن من قبل الظهير مجرشي لرأسية رائعة.
وفي الدقيقة العاشرة حوّل فيرمينيو عرضية من رياض محرز لهدف بالقدم اليسرى في مرمى الحزم، ليتفوق الأهلي بهدفين نظيفين بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.
وقلص فينيسيوس جوس النتيجة بهدف أول للحزم في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، بعد خطأ من ميندي، حارس الأهلي، في تشتيت الكرة لتصل إلى جوس ويضعها داخل الشباك.
وفي الدقيقة 72، سجل فيرمينيو الهدف الثالث و"الهاتريك" له، لينفرد مبكرا بصدارة جدول هدافي الدوري السعودي.
وخاض الأهلي مباراته وهو عائد من منافسات دوري يلو "الدرجة الثانية السعودي" بعد نجاحه في الفوز بالبطولة واقتناص بطاقة الصعود، بينما كان الحزم ثاني الفرق الصاعدة من دوري يلو، بعد احتلاله وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة.
بهذه النتيجة، وضع الأهلي أول 3 نقاط له في رصيده بانتظار باقي مباريات الجولة، غدا السبت.