"هاتريك" فيرمينيو يقود الأهلي للفوز على الحزم في افتتاح مباريات الدوري السعودي (فيديو)

حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره الحزم، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في مستهل مشوارهما بالجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.

تمكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من تسجيل هدف الأهلي السعودي الأول في شباك الحزم في الدقيقة الثامنة، بعدما حول عرضية من الجانب الأيمن من قبل الظهير مجرشي لرأسية رائعة.