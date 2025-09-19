مودريك الموقوف بسبب المنشطات يثير الجدل بمغازلة الممثلة جوردين جونز (صور)

أثار الأوكراني ميخايلو مودريك نجم تشيلسي الموقوف بسبب قضية منشطات جدلًا واسعًا بعد ظهوره وهو يوجه تعليقات غزلية للممثلة الأمريكية جوردين جونز عبر حسابها على إنستغرام.

الجناح البالغ 24 عامًا لم يشارك مع تشيلسي أو منتخب بلاده منذ نوفمبر 2024، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة "ميلدونيوم".

وأكد اللاعب أن النتيجة جاءت "صدمة كاملة" بالنسبة له، وأنه "لم يتعمد مطلقًا" خرق القواعد. ورغم ذلك، يواجه خطر الإيقاف 4 سنوات كاملة عن الملاعب.

تعليقات مثيرة عبر إنستغرام

الجماهير رصدت تعليقات مودريك على صور جونز البالغة 25 عامًا، فقد كتب لها "الأجمل على الإطلاق"، كما وضع رمز الوردة الحمراء على إحدى الصور، وعلق مازحًا على منشور آخر لها عن المكياج قائلاً: "احتفظي بدموعك ليوم آخر".

كما تساءل مودريك عبر التفاعل مع متابعيه عما إذا كان عليه "المحاولة" في التقرب منها، في إشارة صريحة لرغبته في لفت انتباه الممثلة.

ووصل الأمر إلى دعوته لها لزيارة "ديزني لاند باريس"، قبل أن تعلن جونز بالفعل عبر حسابها أنها ستسافر إلى العاصمة الفرنسية.

شهرة جونز وحضور مودريك

جونز تُعرف بأدوارها في مسلسل "Shake It Up" وتتمتع بشعبية هائلة على مواقع التواصل مع أكثر من 9.2 مليون متابع على إنستغرام.

أما مودريك، الذي انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادمًا من شاختار دونيتسك مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، فقد خاض 73 مباراة مع البلوز وسجل 10 أهداف.