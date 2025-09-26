بعد علي البليهي.. جماهير الهلال تطلق صافرات استهجان على لاعب جديد (فيديو)

أطلقت جماهير نادي الهلال السعودي صافرات الاستهجان ضد أحد لاعبي الفريق في مباراة الأخدود.

وفاز الهلال على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.

ودفع المدرب إنزاغي بلاعبه محمد القحطاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة على حساب البرازيلي كايو سيزار.

ولكن جماهير الهلال فاجأت اللاعب الواعد بصافرات الاستهجان عند مشاركته في المباراة.

وجاء هذا التصرف من جماهير الهلال تعبيرًا عن غضبها من تراجع مستوى اللاعب صاحب الـ 23 عامًا في الفترة الماضية.

ولم يسجل القحطاني أو يصنع أي أهداف مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم.

وكانت جماهير الهلال قد أطلقت الصافرات في الموسم الماضي ضد علي البليهي مدافع الفريق بسبب انتقادها الشديد لأداء اللاعب.

وأثار هذا الموقف ردود فعل واسعة، خاصة أن المدرب السابق البرتغالي جورجي جيسوس أبدى رفضه التام لإطلاق الصافرات ضد اللاعب وقتها.