ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يستهل 2023 بالخسارة أمام لانس

افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد خمس دقائق عندما ارتدت الكرة من الحارس جيانلويجي دوناروما لتتهيأ أمام بشيمسواف فرانكوفسكي الذي سددها مباشرة في المرمى.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، أدرك هوجو إكيتيكي التعادل لباريس سان جيرمان إذ وصل أولا إلى تمريرة عرضية قبل الحارس بريس سامبا.

وأعاد لوي أوبندا التقدم للانس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 28 بعد تمريرة من سيكو فوفانا.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد سان جيرمان عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد لانس، إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب.