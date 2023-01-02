ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يستهل 2023 بالخسارة أمام لانس
استهل باريس سان جيرمان مبارياته في العام الجديد بخسارة قاسية 1 - 3 أمام مضيفه لانس، يوم الأحد، في الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسط غياب ميسي ونيمار عن الفريق.
وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب نيمار، الموقوف لطرده في المباراة الماضية أمام ستراسبورغ، وليونيل ميسي الذي ما زال في راحة بعد الفوز بكأس العالم.
افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد خمس دقائق عندما ارتدت الكرة من الحارس جيانلويجي دوناروما لتتهيأ أمام بشيمسواف فرانكوفسكي الذي سددها مباشرة في المرمى.
وبعد ذلك بثلاث دقائق، أدرك هوجو إكيتيكي التعادل لباريس سان جيرمان إذ وصل أولا إلى تمريرة عرضية قبل الحارس بريس سامبا.
وأعاد لوي أوبندا التقدم للانس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 28 بعد تمريرة من سيكو فوفانا.
بهذه الهزيمة تجمد رصيد سان جيرمان عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة.
في المقابل، ارتفع رصيد لانس، إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب.
موناكو يفلت من ستاد بريست
كما تقدم فريق موناكو الأول لكرة القدم إلى المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الفرنسي عقب فوزه الصعب على ضيفه ستاد بريست، الأحد 2/0، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد موناكو، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، إلى 33 نقطة ليدخل المربع الذهبي للمسابقة مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذا هو انتصاره الرابع خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز السابع عشر "الرابع من القاع"، مؤقتًا.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت في اليوم ذاته عن فوز تولوز على ضيفه أجاكسيو 2-0، ونانت على ضيفه أوكسير1-0، وكليرمون على مضيفه ليون بنفس النتيجة، ولوريان على مضيفه آنجيه 2-1.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: