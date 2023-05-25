تين هاغ يثير الجدل حول إمكانية تعاقد مانشستر يونايتد مع نيمار

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه في 2017، حتى 2025، ولكن الصحافة الفرنسية تؤكد أنه مستعد للرحيل الصيف الجاري.

وبسؤاله حول اهتمام يونايتد بالتعاقد معه، قال تين هاغ، الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "سأخبركم حين تكون هناك أنباء".

ومع ذلك، يبدو التعاقد مع نيمار مستحيلاً من جانب يونايتد، الذي سيضطر لدفع مبلغ كبير للغاية واستقدام لاعب يبلغ أجره الصافي نحو 30 مليون يورو في باريس.

وسيضمن مانشستر يونايتد المركز الرابع والعودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال حصوله على نقطة على الأقل من مواجهة فريق المدرب فرانك لامبارد.