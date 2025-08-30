ماذا قدم التونسي حنبعل المجبري أمام مانشستر يونايتد؟

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي لكرة القدم ظهوراً للنجم التونسي حنبعل المجبري.

وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة ليقتنص أول انتصار للدوري الإنجليزي.

وشارك المجبري أساسياً في تشكيل بيرنلي، وحصل على تقييم (6.3) بحسب موقع سوفا سكور.

ماذا قدم المجبري؟

لعب النجم التونسي 65 دقيقة في المباراة قبل استبداله بزميله لوم تشاونا، ولمس الكرة 29 مرة.

وقدم المجبري 11 تمريرة صحيحة من أصل 15، ووجه تسديدة خارج المرمى بينما فاز بخمس مواجهات ثنائية من أصل 8.

وخسر اللاعب التونسي الكرة 8 مرات كما أنه خسر الصراعات الهوائية مرتين.

يشار إلى أن المجبري صاحب الـ 22 عاماً قد واجه فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الذي لعب بقميصه في الفترة بين 2019 إلى 2022 قبل إعارته إلى برمنغهام الإنجليزي ثم إشبيلية الإسباني.

وانضم اللاعب التونسي إلى صفوف بيرنلي في الموسم الماضي، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.