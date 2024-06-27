تعرف إلى مواجهات دور الـ16 في يورو 2024 بعد نهاية دور المجموعات
أكمل منتخبي تركيا وجورجيا، عقد المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتي تقام في ألمانيا.
وتأهل لدور الستة عشر المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني بالمجموعات الست إلى جانب أفضل أربعة منتخبات ممن احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.
وصعدت منتخبات سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، إنجلترا، سلوفاكيا، إسبانيا، جورجيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، سلوفينيا، رومانيا، هولندا، النمسا، وأخيرًا تركيا، إلى الدور التالي للبطولة الأوروبية الأقوى.
وتحددت مواجهات دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم مع ختام منافسات دور المجموعات يوم الأربعاء.
وفيما يلي مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024:
29 يونيو
سويسرا ضد إيطاليا
ألمانيا ضد الدنمارك
30 يونيو
إنجلترا ضد سلوفاكيا
إسبانيا ضد جورجيا
أول يوليو
فرنسا ضد بلجيكا
البرتغال ضد سلوفينيا
2 يوليو
رومانيا ضد هولندا
النمسا ضد تركيا