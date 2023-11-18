يطلق عليه "مبابي القادم".. تشيلسي يسعى لضم مالامين إيفكيلي نجم موناكو
كشفت صحيفة "ذا صن" عن سعي نادي تشيلسي لضم مالامين إيفكيلي، نجم موناكو الفرنسي، والذي يرى البعض أنه "كيليان مبابي الجديد"، نسبة إلى تألقه مثل نجم باريس سان جيرمان الحالي.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن إيفكيلي، البالغ 19 عاما، يعد أحد أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في الدوري الفرنسي، بعد إظهار موهبته مع فريق الشباب في موناكو، ثم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.
وأكد التقرير أن إيفكيلي يحظى أيضا باهتمام أندية كبرى أخرى في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، حيث ينتهي عقد المهاجم الشاب في عام 2025.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المؤكد أن الجماهير ستظهر اهتمامًا كبيرًا بلاعب يُعتبر من قبل الكثيرين في فرنسا "مبابي الجديد".
وتمامًا مثل الفائز بكأس العالم 2018، تخرج إيفكيلي من أكاديمية آس بوندي قبل الانضمام إلى موناكو.
وأوضحت أن البلوز يرغب في مواصلة سياسته خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مالكه الجديد تود بويلي، والتي تعتمد على ضم اللاعبين البالغين 23 عاما أو أقل.
ويواجه "البلوز" صعوبات خاصة في خط الهجوم تحت قيادة ماوريسيو بوكتينيو، حيث إن ثمانية من أهدافهم الحالية في الدوري الإنجليزي جاءت في المباراتين الأخيرتين فقط، حيث سجل تشيلسي 13 هدفًا فقط في 10 مباريات سابقة.