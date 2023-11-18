يطلق عليه "مبابي القادم".. تشيلسي يسعى لضم مالامين إيفكيلي نجم موناكو

كشفت صحيفة "ذا صن" عن سعي نادي تشيلسي لضم مالامين إيفكيلي، نجم موناكو الفرنسي، والذي يرى البعض أنه "كيليان مبابي الجديد"، نسبة إلى تألقه مثل نجم باريس سان جيرمان الحالي.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن إيفكيلي، البالغ 19 عاما، يعد أحد أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في الدوري الفرنسي، بعد إظهار موهبته مع فريق الشباب في موناكو، ثم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.