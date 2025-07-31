5 نجوم يزلزلون عرش محمد صلاح

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ينطلق موسم 2025-2026 للدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل وسط توقعات بصراع قوي حول اللقب بين الأندية الكبرى ورغبة ليفربول في المحافظة على لقبه.

كما سيشتد الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بين عدة مهاجمين ورغبة المصري محمد صلاح في الفوز باللقب لخامس مرة في مسيرته وفك الشراكة مع الفرنسي تيري هنري في صدارة أكثر من توج هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في عهده الجديد منذ موسم 1992-1993.

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وتوج المصري محمد صلاح جناح ليفربول بجائزة هداف الموسم الماضي وسجل 29 هدفا واحتل السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل المركز الثاني حيث سجل 23 هدفا وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث وسجل 22 هدفا.

ويسعى 5 نجوم لزلزلة عرش النجم المصري محمد صلاح ومنهم زملاؤه في ليفربول الموسم القادم، وهم:

النرويجي إيرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي )

يعتبر المهاجم النرويجي أبرز منافس للمصري محمد صلاح فقد توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وجرده المهاجم المصري من لقبه الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث برصيد 22 هدفاً.

ويطمع هالاند في العودة بقوة للمنافسة على لقب هداف البريميرليغ في الموسم الجديد ومساعدة فريقه لتحقيق لقب الدوري مجدداً بعد أن اقتنصه ليفربول في الموسم الماضي.

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السويدي فيكتور غيوكيرس ( أرسنال )

المهاجم المنتقل من سبورتينغ لشبونة نحو أرسنال يعتبر ماكنة أهداف حيث سجل في موسمين 97 هدفا في 102 لقاء رفقة فريقه البرتغالي .

وتوج هدافا للدوري البرتغالي في موسمين وسجل الموسم الماضي 39 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 33 لقاء في الدوري، ويترقب الجميع تألقه رفقة أرسنال وتسجيل أهداف أكثر .

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الفرنسي هوغو إيكتيتي ( ليفربول )

انتقل المهاجم الشاب هوغو إيكتيتي ( 23 سنة ) من فرانكفورت نحو ليفربول في صفقة بلغت أكثر من 90 مليون يورو.

ورغم كونه ليس هدافا كبيرا حيث سجل 25 هدفا و12 تمريرة حاسمة في 64 لقاء رفقة فرانكفورت لكن تواجده في الفريق نفسه مع محمد صلاح قد يقلص من الاعتماد على النجم المصري في هز المرمى وتقلص حظوظه في لقب الهداف.

السويدي ألكسندر إيزاك ( نيوكاسل )

يعتبر أكبر خطر على محمد صلاح لسببين أولهما لكونه مرشحا للانتقال لفريق ليفربول ومجاورة النجم المصري وهو ما يجعله المهاجم الرئيس والهداف الأول للفريق، وثانيا لكونه هدافا كبيرا وتطور بشكل كبير.

واحتل المركز الثاني الموسم الماضي خلف محمد صلاح وبإمكانه المنافسة والفوز بالجائزة حتى لو ظل في نيوكاسل أو انتقل لفريق غير ليفربول .

الكاميروني بريان مبويمو ( مانشستر يونايتد )

انتقل المهاجم الكاميروني بريان مبويمو لفريق مانشستر يونايتد من برينتفورد في صفقة بلغت 75 مليون يورو ويسعى لاستمرار التطور والتألق وتسجيل الأهداف بعد انتقاله لفريق كبير وينافس على المراكز المتقدمة.

واحتل المهاجم الكاميروني المركز الرابع في ترتيب الهدافين الموسم الماضي وسجل 20 هدفا وصنع 8 في 38 لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.