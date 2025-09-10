مراد باتنا: من لا يلعب في أوروبا لا ينضم لمنتخب المغرب (فيديو)

تحدث مراد باتنا، نجم الفتح السعودي، عن السر وراء عدم انضمامه لقائمة المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي، رغم تقديمه مستويات جيدة مع فريقه في دوري روشن للمحترفين خلال الأعوام السابقة.

ويعود آخر ظهور لمراد باتنا مع منتخب المغرب إلى 4 سبتمبر 2016، عندما شارك في مباراة ساو تومي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وأخيرا أعلن نادي الفتح السعوديعن تجديد عقد مراد باتنا، لمدة موسمين، فقد أكد النادي أن هذ امر جاء بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب المغربي خلال المواسم الماضي، ودوره البارز في تعزيز قوة الفريق على المستوى الهجومي.

وقال مراد باتنا في تصريحات تلفزيونية: "تدربت تحت قيادة وليد الركراكي سابقا، وفي أول موسم له مدربًا فزنا بكأس العرش، ولكن أنا عندي 35 سنة حاليا، وقد يفضل هو لاعب عنده 22 سنة يعطي الإضافة للمنتخب، وآخر فرصة كانت بالنسبة لارتداء قميص المغرب في كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار، وكنت في مستوى كبير وأرقامي كانت عالية وكنت أستحق الانضمام، ولكن أنا حاليا سواء كنت موجودا في القائمة أو لا فأنا مساند للمنتخب المغربي".

وأضاف: "بالتأكيد أي لاعب يحلم أن يلعب بالقميص الوطني، ولكن بالنسبة لي قصة تمثيلي للمنتخب المغربي انتهت، وأنا معهم قلبًا وقالبًا في مسيرتهم المقبلة".

وطالب باتنا بتغير عقلية اختيارات المدربين للاعبين الناشطين في دوريات غير أوروبية، قائلا: "الدوري السعودي قوي جدا وفيه تنافس كبير للغاية، وللأسف العقلية ما زالت مستمرة في المنتخب المغربي.. من لا يلعب في دوري أوروبي لا ينضم للقائمة.. وياسين بونو، حارس الهلال، استثناء، وهو من أفضل الحراس في العالم، ونتمنى أي لاعب يتألق مستقبلا في الدوري السعودي عليه الحصول على الفرصة، وهذا حق مشروع لأي لاعب مغربي".