رسميًا.. الهلال السعودي يعلن صفقة داروين نونيز

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، التعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر حساب الهلال عبر منصة إكس مقطع فيديو لتقديم لاعبه الجديد قائلاً: "نمر أزرق في عرين الهلال".

وحسم الهلال الصفقة مع نونيز بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط الهجوم.

ولم يعلن الهلال قيمة الصفقة أو مدة التعاقد رسمياً، وأصبح اللاعب الأوروغواياني رابع صفقات الفريق السعودي بعد الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي وعلي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

ولعب نونيز مع بنفيكا البرتغالي قبل رحيله إلى ليفربول في صيف 2022 وقدم مستويات جيدة مع الريدز ولكنه لم يستطع حجز مكانه في تشكيل الفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

ووافق الهلال على عرض ليفربول لبيع لاعبه نونيز في صفقة مدوية للفريق السعودي.

وجاء التعاقد مع نونيز بناء على رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال.