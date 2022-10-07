الرئيس الإندونيسي: الفيفا لا يخطط لفرض عقوبات على إندونيسيا بسبب كارثة التدافع

وفي رسالة عبر الفيديو، قال الرئيس الإندونيسي إن بلاده ستعمل مع الفيفا لتحسين أساليب الإدارة والتعامل مع مباريات كرة القدم.

وأشار إلى أن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا سيزور البلاد في أكتوبر / تشرين الأول الجاري أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت السلطات الإندونيسية يوم الإثنين الماضي إنها ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في واقعة التدافع في ملعب لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 125 منهم 32 طفلا، بينما تحقق لجنة حقوق الإنسان في البلاد في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وخضع عشرات من أفراد الشرطة الإندونيسية للتحقيق اليوم بشأن الحادث، فيما تسعى السلطات لتحديد السبب وراء واحدة من أكثر كوارث الملاعب دموية في العالم والمسؤول عنها.