رد حاسم من رياض محرز على صورة "الكرش" (شاهد)

رد الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، على الاتهامات التي يواجهها بين الآن والآخر حول زيادة وزنه.

وانتشرت صورة مؤخراً للنجم المخضرم صاحب الـ 34 عاماً يبدو خلالها وزنه زائداً بجانب بروز بطنه وكأنه يملك "كرش" وهو ما أثار تعليقات عديدة من جماهير الأهلي.

أخبار ذات علاقة "كرش" رياض محرز يصدم جمهور الأهلي السعودي (صورة)

وواجه محرز انتقادات واسعة بسبب إهمال اللياقة البدنية قبل بداية الموسم الكروي الجديد الذي يشهد ارتباطات عديدة للفريق السعودي بداية من خوض منافسات كأس السوبر المحلي.

وتم توجيه الدعوة للأهلي لخوض منافسات السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال ليضرب موعداً مع القادسية في نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة على الأهلي السعودي الاستعداد جيدًا.. متى يغادر رياض محرز قلعة الكؤوس؟

ويدافع الأهلي عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بجانب خوض منافسات كأس الإنتر كونتيننتال في شهر سبتمبر المقبل.

ونشر رياض محرز عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله في جاهزية بدنية تامة ودون أي "كرش" كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسف محرز الشائعات حول زيادة وزنه موجهاً رسالة طمأنة لجماهير الأهلي حول جاهزيته التامة لخوض منافسات الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة رياض محرز يعلن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب الجزائر

ويستعد محرز لخوض موسمه الثالث بقميص الأهلي بعد أن انضم للفريق السعودي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسجل النجم الجزائري مع الأهلي 29 هدفاً كما قدم 35 تمريرة حاسمة خلال 78 مباراة.