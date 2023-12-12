تشافي يفسر تصريح "برشلونة فريق قيد الإنشاء"

حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على تفسير تصريحه الذي أطلقه عقب الخسارة أمام جيرونا في المباراة الماضية بالدوري الإسباني، إذ قال إن فريقه ما زال قيد الإنشاء والبناء، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل بين النقاد والجمهور.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء: "عندما أقول إن الفريق قيد الإنشاء فذلك بسبب التغييرات العديدة التي حدثت لنا، لعبنا عامين بالدوري الأوروبي والآن نحن بدوري أبطال أوروبا وبلا شك المطالب يجب أن تكون أعلى، لكننا لا نزال بمرحلة الإنشاء والبناء، علينا أن نكون أكثر ثباتاً".

وأضاف: "ما أريد قوله هو أنه يتعين علينا التحسن، نحن في طور البناء لأننا نتنافس في الدوري الأوروبي منذ عامين، يجب أن نكون أكثر ثباتًا لتحقيق التحديات المطلوبة، هذا هو برشلونة، أنا لا أطلب الوقت. أنا أتحدث عن البناء من حيث اللعب. نحن في منتصف الطريق لصنع برشلونة عظيم، وهذا ما أشعر به".