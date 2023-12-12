تشافي يفسر تصريح "برشلونة فريق قيد الإنشاء"
حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على تفسير تصريحه الذي أطلقه عقب الخسارة أمام جيرونا في المباراة الماضية بالدوري الإسباني، إذ قال إن فريقه ما زال قيد الإنشاء والبناء، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل بين النقاد والجمهور.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء: "عندما أقول إن الفريق قيد الإنشاء فذلك بسبب التغييرات العديدة التي حدثت لنا، لعبنا عامين بالدوري الأوروبي والآن نحن بدوري أبطال أوروبا وبلا شك المطالب يجب أن تكون أعلى، لكننا لا نزال بمرحلة الإنشاء والبناء، علينا أن نكون أكثر ثباتاً".
وأضاف: "ما أريد قوله هو أنه يتعين علينا التحسن، نحن في طور البناء لأننا نتنافس في الدوري الأوروبي منذ عامين، يجب أن نكون أكثر ثباتًا لتحقيق التحديات المطلوبة، هذا هو برشلونة، أنا لا أطلب الوقت. أنا أتحدث عن البناء من حيث اللعب. نحن في منتصف الطريق لصنع برشلونة عظيم، وهذا ما أشعر به".
وتابع: "غرفة تغيير الملابس غاضبة ومتشوقة للرد، لقد فعلنا ذلك عدة مرات ونريد الرد غدا، إنها مباراة مهمة رغم أننا تأهلنا بالفعل".
وأردف: "هناك انتقادات خارج غرفة الملابس وخلف الأبواب المغلقة، إنهم غاضبون لأنها مباراة سيطرنا عليها ولعبنا بشكل أفضل من جيرونا، هذا مشابه لمباراة ريال مدريد. إنها أخطاؤنا في كلا المباراتين".
وأشار: "أمام جيرونا أتيحت لنا فرص واضحة جدًا، لذلك يجب أن نطالب أنفسنا بالمزيد من الفعالية، يجب أيضا أن نحسن الدفاع خاصة عن المباراة الأخيرة".
وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى إجراء تغييرات في التشكيل غدًا، قال: "سنقرر غدًا، لكن هذا هو الوقت المناسب من أجل منح الفرص للاعبين الشباب، إلى جانب أولئك الذين لعبوا دقائق أقل، ولكن الشيء الطبيعي والمنطقي هو أننا سنجري تغييرات".
ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة.
وحصل برشلونة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه في الجولة الماضية ضد بورتو، ولكنه يسعى إلى ضمان الصدارة في لقاء الغد.