كشفت تقارير إعلامية أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، يتجه لتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والتخلي عن فكرة الرحيل بعد تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي الفترة الماضية.

ويعد محمد الشناوي إحدى الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر، حيث يعتمد عليه المدرب السويسري في مركز حراسة المرمى، وذلك منذ عودته من الإصابة الأخيرة التي لحقت به مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت تقارير ذكرت الفترة الماضية، أن الشناوي في طريقه للرحيل عن الفريق بعد تألق مصطفى شوبير ورفضه الجلوس احتياطيًّا له.

وقال تقرير لقناة "صدى البلد"، إن "محمد الشناوي يتجه إلى تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين، وأنهى كافة التفاصيل، واستجاب لرغبة محمود الخطيب، رئيس النادي، بهذا الشأن، كما إن الحارس غير مقتنع بالعروض السعودية، التي قدمت له".

وأضاف التقرير: العرض الذي قدمه الأهلي للحارس للبقاء مع الفريق تاريخي ويمكن وصفه بهذا الأمر تقديرًا له، والشناوي وجد أن العرض المالي من الأهلي أفضل.

أيضًا لا يستحق الاحتراف الخارجي التضحية بالرحيل عن الأهلي، وماديا ومعنويا فالعقد الجديد أفضل له، وخلال أيام سيتم توقيع العقود الجديدة".

وبدأ الشناوي رحلته مع الساحرة المستديرة في صفوف الأهلي لمدة ثمانية أعوام، ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت قبل أن يعود مجددًا للفريق الأحمر في 2016.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 44 في تاريخه، قبل أيام، عندما هزم سموحة (1-0) بهدف محمد مجدي أفشة في الـ8 من أغسطس.