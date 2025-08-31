12 قتيلا على الأقل في غارة جوية للجيش السوداني على عيادة في دارفور

logo
رياضة

جورجينا تسرق الأضواء بـ"خاتم رونالدو" في مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

جورجينا تسرق الأضواء بـ"خاتم رونالدو" في مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)
جورجينا رودريغيز في مهرجان فينيسيا السينمائيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 10:28 م

خطفت الإسبانية جورجينا رودريغيز الأضواء بظهورها اللافت في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وحرصت جورجينا على الظهور ضيفة شرف في المهرجان الذي يقام خلال الفترة بين 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025 في إيطاليا بدورته رقم 82.

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

أول ظهور لكريستيانو رونالدو وجورجينا منذ إعلان الخطوبة (صور)

وجاء ظهور جورجينا في مهرجان فينيسيا السينمائي بعد إعلان خطوبتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم وقائد فريق النصر السعودي.

جورجينا رودريغيز

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية في إطلالة عبر مهرجان فينيسيا بعدما التقطت بعض الصور التي تظهر خلالها وهي ترتدي الخاتم الذي قدمه كريستيانو رونالدو لها كهدية بمناسبة الخطوبة.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز

ويرتبط رونالدو بشريكته الحالية جورجينا منذ عام 2016، قبل أن يقرر النجم البرتغالي الارتباط بها رسميًا، وهو ما أعلنته المؤثرة الإسبانية عبر منشور لها بموقع إنستغرام.

أخبار ذات علاقة

جورجينا رودريغيز ورونالدو

العقاب الذي تحول لمكافأة فورية.. كيف حققت جورجينا أقصى استفادة من رونالدو؟

 ويبلغ وزن هذا الخاتم نحو 37 قيراطًا وهو مرصع بقطع من الألماس، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن وزن الماسة المركزية في الخاتم يتراوح بين 22 إلى 30 قيراطًا بجانب حجرتين جانبيتين بيضاويتين.

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

رسالة يحملها خاتم بـ5 ملايين دولار.. ما الوعد الذي قدمه رونالدو إلى جورجينا؟

 وخطف هذا الخاتم الأنظار في منشور إعلان خطوبة جورجينا لرونالدو وأثار تفاعلاً كبيراً من متابعي النجم البرتغالي وشريكته.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC