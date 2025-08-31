جورجينا تسرق الأضواء بـ"خاتم رونالدو" في مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

خطفت الإسبانية جورجينا رودريغيز الأضواء بظهورها اللافت في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وحرصت جورجينا على الظهور ضيفة شرف في المهرجان الذي يقام خلال الفترة بين 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025 في إيطاليا بدورته رقم 82.

وجاء ظهور جورجينا في مهرجان فينيسيا السينمائي بعد إعلان خطوبتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم وقائد فريق النصر السعودي.

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية في إطلالة عبر مهرجان فينيسيا بعدما التقطت بعض الصور التي تظهر خلالها وهي ترتدي الخاتم الذي قدمه كريستيانو رونالدو لها كهدية بمناسبة الخطوبة.

ويرتبط رونالدو بشريكته الحالية جورجينا منذ عام 2016، قبل أن يقرر النجم البرتغالي الارتباط بها رسميًا، وهو ما أعلنته المؤثرة الإسبانية عبر منشور لها بموقع إنستغرام.

ويبلغ وزن هذا الخاتم نحو 37 قيراطًا وهو مرصع بقطع من الألماس، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن وزن الماسة المركزية في الخاتم يتراوح بين 22 إلى 30 قيراطًا بجانب حجرتين جانبيتين بيضاويتين.

وخطف هذا الخاتم الأنظار في منشور إعلان خطوبة جورجينا لرونالدو وأثار تفاعلاً كبيراً من متابعي النجم البرتغالي وشريكته.