افتتح نادي برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بفوز مثير خارج الديار على حساب فالنسيا بنتيجة 2-1، مساء السبت، على ملعب "الميستايا" في الجولة الأولى من عمر الليغا.

وخاض برشلونة أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب تشافي.

وفاز برشلونة لأول مرة في افتتاح مشواره بالليغا منذ عام 2021 بتفوقه على فالنسيا.

تقدم فالنسيا بهدف سجله هوغو دورو في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بينما انتفض برشلونة سريعًا، وسجل هدف التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+6.

وأحرز ليفاندوفسكي هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 49 حصل عليه زميله رافينيا.

ونجح برشلونة في تدشين بداية جيدة مع المدرب فليك في ظل مخاوف جماهيرية بعد الخسارة في آخر مباراة ودية أمام موناكو الفرنسي بثلاثية دون رد في كأس "جوان غامبر".

ولم يفز برشلونة بلقب الدوري في الموسم الماضي بخلاف خسارته كأس الملك وكأس السوبر المحلي.

وقدم برشلونة عرضاً جيداً بصفوف شبه مكتملة مع مشاركة لامين يامال المتوج بلقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، بينما غابت بعض العناصر أبرزها الوافد الجديد داني أولمو.

وتألق المدافع كوبارسي في إبعاد محاولة خطيرة لصالح فالنسيا بخطأ فادح من الحارس تير شتيغن في التمرير.

وحصد برشلونة أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الإسباني، بينما يلعب ريال مدريد حامل لقب الليغا غدًا الأحد ضد مضيفه ريال مايوركا.