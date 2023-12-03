حارس فريق هامبورغ يسجل هدفًا غريبا في مرماه (فيديو)

سجل دانييل هوير فرنانديز، حارس مرمى هامبورغ، هدفًا بالخطأ في شباكه، خلال مواجهة فريقه لنظيره سانت باولي، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الدرجة الثانية في الدوري الألماني، مساء الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف، حيث وصف البعض الهدف بأنه يبدو متعمدا من كثرة غرابته.

وخلال الدقيقة 27 من المباراة، مرر هوير فيرنانديز الكرة إلى زميله المدافع ستيفان أمبروسيوس، فنقلها بدوره إلى غيلهيرم راموس، والذي أعادها إلى الحارس بطريقة سيئة، لكن الأخير تصرف بشكل أسوأ وأغرب، حيث شتت الكرة بتسديدة قوية لتستقر في شباك فريقه.