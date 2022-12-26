تطور مهم بشأن انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي

وأضافت أن النصر هو الأوفر حظا للحصول على توقيع رونالدو منذ أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل رونالدو فشل في العثور على المزيد من الأندية في أوروبا للاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وأكدت "cbssports" أن هناك تفاؤلا كبيرا في النصر بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.