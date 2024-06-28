بالتوازي مع كوبا أمريكا.. سر الحفرة المرعبة في ملعب غوردون مور (فيديو وصور)
تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل العالمية صورا ومقاطع فيديو لانهيار عمود إنارة عملاق داخل ملعب "غوردون مور" في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن النسخة الثامنة والأربعين من مسابقة كوبا أمريكا.
وابتلعت حفرة كبيرة في ملعب غوردون مور بولاية إلينوي الأميركية يوم الأربعاء عمود إنارة في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد كوبا أمريكا وفق ما أوردته تقارير إخبارية محلية.
وكشف مايكل هاينز، مدير قسم الحدائق والملاعب في مدينة ألتون، لمحطة "كاموف" (KMOV) التلفزيونية أن "الحفرة وصل عمقها إلى قرابة 15 متراً وقطرها نحو 31 متراً"، مضيفا أن هذه الكارثة حدثت بسبب انهيار منجم تحت الملعب.
وظهر عمود الإنارة بحسب مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل وهو يسقط على العشب ليخلف هوة كبيرة هائلة الحجم، وصفها متابعون بأنها مرعبة.
وتقام بطولة كوبا أميركا الحالية التي انطلقت في 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو، في 10 ولايات مختلفة ليس من بينها إلينوي، لكن انهيار عمود الإنارة في الملعب بتلك الطريقة وما خلفه من آثار على أرض الملعب أثار الكثير من التعاليق حول استعدادات البلاد لاحتضان المسابقة القارية الأكثر عراقة وشعبية.
ويشارك في كوبا أمريكا 2024، 16 منتخبا يتنافسون من أجل التتويج بلقب النسخة عدد 48 فيما يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ميسي إلى الحفاظ على اللقب.