بالتوازي مع كوبا أمريكا.. سر الحفرة المرعبة في ملعب غوردون مور (فيديو وصور)

وكشف مايكل هاينز، مدير قسم الحدائق والملاعب في مدينة ألتون، لمحطة "كاموف" (KMOV) التلفزيونية أن "الحفرة وصل عمقها إلى قرابة 15 متراً وقطرها نحو 31 متراً"، مضيفا أن هذه الكارثة حدثت بسبب انهيار منجم تحت الملعب.

وظهر عمود الإنارة بحسب مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل وهو يسقط على العشب ليخلف هوة كبيرة هائلة الحجم، وصفها متابعون بأنها مرعبة.