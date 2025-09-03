أبرزهم نجم الهلال.. 3 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا

تحدث بدر بالعبيد، الخبير الكروي المعني بالشأن الآسيوي، عن أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا والمزمع إقامة الحفل الخاص بها في شهر أكتوبر المقبل.

وقال بدر بالعبيد في تصريحات تلفزيونية: "جائزة أفضل لاعب آسيوي تمنح للاعب الذي يلعب داخل القارة، وفي منتصف أكتوبر هناك المؤتمر الخاص بالجوائز السنوية وسيقام في الرياض، ومن أبرز المرشحين لهذا العام سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، وهو المرشح الأبرز لحصدها هذا الموسم، وهو الأقرب من جميع المرشحين والقائمة القصيرة التي ستعلن قريبا، عطفا على ما قدم سواء مع النادي أو المنتخب السعودي".

وأضاف: "هناك أيضا من المرشحين الإيراني سردار أزمون والقطري أكرم عفيف، مهاجم السد".

وكان أكرم عفيف حصد جائزة أفضل لاعب آسيوي، في 2024، خلال حفل الاتحاد القاري في سيول، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو.

والجائزة كانت الثانية لعفيف بعد 2019 عندما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يسهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الماضي عندما استضافت قطر النهائيات.

يُذكر أن سالم الدوسري كان توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب موقع اتحاد الكرة الآسيوي، هناك معايير لمنح جائزة أفضل لاعب في آسيا أبرزها هو استخدام نظام النقاط من أجل تحديد القائمة المختصرة للمرشحين، كما أن إنجازات اللاعب/الفريق ستكون من ضمن المعايير الأساسية في عملية الاختيار من البداية، واللعب النظيف يعتبر من ضمن المعايير، حيث يتم خصم 10 نقاط للحصول على بطاقة حمراء و5 نقاط للبطاقة الصفراء.