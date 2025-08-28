فهد المفرج يقترب من العودة إلى الهلال السعودي

ويشير مصدر مقرب من نادي الهلال إلى أن فهد المفرج يدرس حاليًا إمكانية العودة لمنصب المدير التنفيذي، خصوصًا بعد التغيرات التي شهدتها الإدارة عقب انتخاب الأمير نواف بن سعد رئيسًا للنادي؛ ما قد يفتح الباب أمام استئناف دوره في قيادة العمليات الإدارية والفنية للنادي، والاستفادة من خبراته الطويلة في دعم مسيرة الفريق نحو البطولات المحلية والقارية.

وأكد التقرير أن عودة فهد المفرج إلى الهلال قد تكون مرتبطة بالهيكلة الجديدة للإدارة، والتي تتضمن تعيين مدير رياضي ورئيس تنفيذي جديد، حيث من المتوقع أن يتولى المفرج أحد المناصب التنفيذية أو الإدارية بما يتوافق مع خبراته السابقة في قيادة الفريق نحو البطولات المحلية والقارية، دون تحديد المنصب بدقة حتى الآن.

ويمتلك فهد المفرج سجلًا حافلًا مع الهلال على مر السنوات، سواء كلاعب أو إداري أو عضو في مجلس الإدارة، إذ تُوّج بـ41 بطولة، منها 21 لقبًا كلاعب، و8 ألقاب خلال إشرافه على كرة القدم، بالإضافة إلى 12 بطولة أخرى أثناء عمله عضوًا في مجلس الإدارة ومديرًا تنفيذيًا في الموسمين الماضيين.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة قوية أمام الرياض مساء الجمعة على ملعب المملكة آرينا، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ويطمح "الزعيم" لاستعادة هيمنته المحلية بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية 2025، التي ودّعها من الدور ربع النهائي، في حين يسعى الرياض لتحقيق بداية مثالية وخطف نتيجة إيجابية في افتتاح مشواره بالدوري.