الأهلي السعودي يعزز جهازه الفني بـ5 تعاقدات
يبدو أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت التخطيط للموسم الجديد بشكل مختلف تمامًا، حيث قررت تقوية إدارتها التقنية أولًا ثم الاتجاه للتعاقد مع اللاعبين الذين سينضمون وفقًا لرؤية الأجهزة الفنية الجديدة بالفريق الأول لكرة القدم.
وقال الأهلي في بيان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شركة النادي عينت الهولندي هانس جيلهاوش رئيسًا للكشافة.
وكان جيلهاوش لاعبًا سابقًا، ومثل كلًّا من أيندهوفن وألكمار في هولندا، أبردين الإسكتلندي، وجامبا أوساكا الياباني، بالإضافة إلى لعبه للمنتخب الهولندي.
ويملك جيلهاوش خبرات كبيرة حيث كان كشافًا دوليًّا لنادي أيندهوفن الهولندي، كما تولى رئاسة الكشافة الدولية لنادي تشيلسي الإنجليزي.
وعمل أيضًا في منصب المدير التقني لنادي زولت فاريغيم البلجيكي، وكبير الكشافين لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.
كما أعلن الأهلي تعيين ليساندو إيساي مديرًا للكشافة، والذي يمتلك خبرات طويلة متنوعة في عالم التحليل والبيانات واكتشاف المواهب.
كما عيّن النادي السعودي، دانييل نيسبيت رئيسًا لقسم الأداء وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، والذي يمتلك خبرة عملية واسعة، في مجالات التدريب البدني والتهيئة الجسدية، إذ سبق له شغل منصب رئيس قسم الأداء البدني، في نادي بريستول الإنجليزي، كما كان قائدًا في برنامج مدربي الأداء بالاتحاد الإنجليزي.
كما أعلن "الراقي" تعيين الإنجليزي جون فيرن في منصب رئيس وحدة العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي.
وفي وقت سابق، عيّن النادي، النمساوي ألكساندر هاوزر ليعمل كمساعد للمدرب ماتياس يايسله في الجهاز الفني للفريق.
وسبق أن عمل "هاوزر" مع "يايسله"، أثناء توليه مهمة تدريب فريق رد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يتولّى الأخير تدريب الأهلي في صيف 2023.
وبدأ "هاوزر" مسيرته التدريبية، في فريق الكشافين لنادي سالزبورغ النمساوي في عام 2019، قبل أن يتولّى الإشراف على فريق دون 14عامًا في نادي سالزبورغ النمساوي في عام 2022، ثم انضمّ لنادي ليفيرينج النمساوي كمساعد لمدرب الفريق الأول عام 2021، وفي العام ذاته انتقل إلى نادي سالزبورغ النمساوي، كمساعد للمدرب "ماتياس يايسله"، توّج معه بلقب الدوري النمساوي مرتين، وبلقب كأس النمسا.
وقاد يايسله الأهلي في الموسم المنقضي للمركز الثالث في دوري روشن، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.