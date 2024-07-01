الأهلي السعودي يعزز جهازه الفني بـ5 تعاقدات

يبدو أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت التخطيط للموسم الجديد بشكل مختلف تمامًا، حيث قررت تقوية إدارتها التقنية أولًا ثم الاتجاه للتعاقد مع اللاعبين الذين سينضمون وفقًا لرؤية الأجهزة الفنية الجديدة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شركة النادي عينت الهولندي هانس جيلهاوش رئيسًا للكشافة.

وكان جيلهاوش لاعبًا سابقًا، ومثل كلًّا من أيندهوفن وألكمار في هولندا، أبردين الإسكتلندي، وجامبا أوساكا الياباني، بالإضافة إلى لعبه للمنتخب الهولندي.

ويملك جيلهاوش خبرات كبيرة حيث كان كشافًا دوليًّا لنادي أيندهوفن الهولندي، كما تولى رئاسة الكشافة الدولية لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وعمل أيضًا في منصب المدير التقني لنادي زولت فاريغيم البلجيكي، وكبير الكشافين لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.