تصعيد خطير من ديكو تجاه تشافي

تسبب التعادل الذي مُني به نادي برشلونة، أمام أتلتيك بيلباو، السبت ضمن الجولة السابعة والعشرين من الليغا، في استمرار موجة الانتقادات التي تستهدف المدرب تشافي هيرنانديز منذ أسابيع طويلة، والتي وضعت مصيره على رأس الجهاز الفني للبلوغرانا موضع خطر.

وكشفت تقارير إسبانية أن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، طلب من رئيس النادي خوان لابورتا أن يضع حدًّا لمهام تشافي وذلك بعد التعادل السلبي في بيلباو، مضيفة أن النجم البرتغالي السابق للفريق الكاتالوني أصبح من أكبر المعارضين لبقاء تشافي في منصبه.

وابتعد برشلونة خطوة جديدة عن الحفاظ على لقب الليغا إذ إن الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد المتصدر وصل إلى 8 نقاط.

ويسعى ديكو إلى إقالة تشافي قبل مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في الثاني عشر من يناير الماضي على ملعب كامب نو، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن المدير الرياضي يخطط لإقناع خوان لابورتا بإعادة لويس إينريكي، المدرب الحالي لباريس سان جيرمان للإشراف على الدواليب الفنية للنادي.

وخلال الموسم الحالي، قاد تشافي برشلونة حتى الآن إلى 17 فوزًا و7 تعادلات و3 هزائم في الليغا، كما حقق التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.