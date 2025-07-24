الأول في التاريخ.. رجل أعمال أمريكي يشتري ناديًا سعوديًا كبيرًا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية الأنصار، والخلود والزلفي وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة في شهر أغسطس 2024 عن طرح ستة أندية للتخصيص، وهي الأنصار، والأخدود، والخلود، والزلفي، والعروبة والنهضة ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

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وأعلنت وزارة الرياضة انتقال ملكية نادي الزلفي إلى شركة "نجوم السلام" بجانب انتقال ملكية نادي الأنصار إلى شركة "عودة البلادي وأبنائه".

وتم الإعلان عن انتقال ملكية نادي الخلود إلى "هاربورغ جروب" المملوكة إلى رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورغ.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من فترة استقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، بعد أن طلبت الجهات الاستثمارية تمديد فترة التقديم، حيث يجري حاليًا دراسة هذه العروض.

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وأضافت الوزارة:" لم تستوف باقي الجهات الراغبة في الاستثمار بناديي (الأخدود والعروبة) الإجراءات والشروط اللازمة للاستحواذ عليها، إذ تحرص الوزارة على ضمان نجاح عملية التخصيص، والتأكد أن العروض المقدمة تخدم مصالح الأندية ومستقبلها الرياضي، وتسهم في تقديم نماذج متطورة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمشروع".

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بن هاربورغ هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي بارز وشريك إداري في شركة MSA CAPITAL التي تدير أصولًا تتخطى قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

ويملك بن هاربورغ خبرة تتجاوز 14 عامًا في الاستثمار في عدة دول ومناطق مثل الولايات المتحدة والصين وجنوب شرق آسيا.

ويعد هاربورغ أحد الشركاء المساهمين في نادي قادش الإسباني بحصة تقارب 6.5%.

وأصبح بذلك رجل الأعمال الأمريكي أول مستثمر أجنبي يمتلك أحد الأندية السعودية في التاريخ.