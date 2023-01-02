من الطائرة.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالته الأولى لجماهير النصر السعودي (فيديو)

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، رسالة مقتضبة لجماهير ناديه، من على متن الطائرة التي تقله إلى العاصمة السعودية الرياض.

ومن المتوقع أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الرياض، اليوم الإثنين، رفقة عائلته وبعض مستشاريه، قبل أن يتم تقديمه في حفل ضخم، غدًا الثلاثاء، باستاد مرسول بارك معقل نادي النصر.

وقال رونالدو موجهًا الرسالة الأولى لجماهير نادي النصر: "أراكم قريبًا".