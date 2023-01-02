من الطائرة.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالته الأولى لجماهير النصر السعودي (فيديو)
نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، رسالة مقتضبة لجماهير ناديه، من على متن الطائرة التي تقله إلى العاصمة السعودية الرياض.
ومن المتوقع أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الرياض، اليوم الإثنين، رفقة عائلته وبعض مستشاريه، قبل أن يتم تقديمه في حفل ضخم، غدًا الثلاثاء، باستاد مرسول بارك معقل نادي النصر.
وقال رونالدو موجهًا الرسالة الأولى لجماهير نادي النصر: "أراكم قريبًا".
وأعلن نادي النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو بشكل رسمي بعدما وقع عقدًا يضمن استمراره مع العالمي حتى عام 2025، وهي الصفقة التي أحدثت صخبًا عالميًا ضخمًا.
ووقع رونالدو لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد إثر تصاعد الخلافات بين اللاعب والمدرب إيريك تين هاغ وإدارة النادي وبعض اللاعبين.
وبعد فترة صمت حول مستقبله تخللتها تقارير كثيفة عن انتقاله إلى الدوري السعودي تم إعلان الصفقة بشكل رسمي، لتبدأ حقبة جديدة لكرة القدم السعودية سيكون بطلها أحد أعظم مواهب كرة القدم على مر التاريخ.
وبكل تأكيد حصل كريستيانو رونالدو على عقد ضخم قدر بحسب التقارير بـ 200 مليون يورو سنويًا شاملة حقوق تجارية ودعائية مهمة.
وبدأ نادي النصر بتحقيق مكاسب من التعاقد مع رونالدو حتى قبل أن يرتدي اللاعب قميصه ويخوض أول مباراة، حيث بات النادي السعودي يتمتع حاليًا بشهرة عالمية، كما تضاعف عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مرات وما زال يتضاعف منذ إعلان الصفقة.