بسبب «الفنون المظلمة».. انتفاضة ضد آرسنال

باتت استراتيجيات المماطلة التي يستخدمها آرسنال موضوع حديث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ناقش المدربون والمحللون ما يطلقون عليه استخدام "الفنون السوداء"، كما أعربت الأندية عن مخاوفها بشأن هذا الموضوع.

كانت صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن لقطات تظهر لاعب آرسنال الشاب، مايلز لويس-سكيللي، وهو يتواصل مع الحارس ديفيد رايا قبل أن يسقط الأخير في مشهد أثار جدلاً حول تعمد إضاعة الوقت، خلال المباراة الأخيرة للفريق ضد مانشستر سيتي.

وعقب ذلك وجد آرسنال نفسه وسط عاصفة من الانتقادات بسبب إضاعة الوقت، حيث اتضح أن لويس-سكيللي، البالغ من العمر 17 عامًا، تلقى بطاقة صفراء لسلوك غير رياضي بعد أن توجه نحو خط مرمى رايا أثناء عملية الإحماء في الدقيقة 65 من مباراة يوم الأحد ضد مانشستر سيتي، والتي كان آرسنال متقدمًا فيها 2-1.

من جهته لاحظ الحكم مايكل أوليفر، لويس-سكيللي يتحدث إلى رايا قبل أن يسقط الحارس الإسباني على الأرض ويوقف اللعب، وهو ما ظهر في اللقطات الجديدة.

من جهته، استغل مايكل أرتيتا التوقف في اللعب لإعطاء تعليمات لفريقه، حيث حاول الحفاظ على تقدمه ضد مانشستر سيتي، لكن فريق بيب غوارديولا تعادل بشكل درامي في الدقيقة 98 عبر جون ستونز، واعتبر أرتيتا أن أداء فريقه الدفاعي بـ 10 لاعبين كان بمثابة "معجزة".

قبل تدخل لويس-سكيللي، كان مدربو آرسنال يشيرون إلى رايا للحفاظ على الهدوء، قبل أن يستعد لتنفيذ ركلة مرمى تأخرت في نهاية المطاف.

وأثناء التعليق على قناة Sky Sports، قال غاري نيفيل إنه "لا شك في أن هذه كانت استراتيجية"، عندما سقط الحارس ديفيد رايا لتلقي العلاج.

من جهتها، أكدت رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز أن البطاقة الصفراء التي تلقاها لويس-سكيللي كانت بسبب "إظهار عدم احترام للعبة" بموجب قوانين السلوك غير الرياضي.

يأتي هذا التكتيك في تناقض مع توجهات أسطورة النادي أرسين فينغر، الذي يسعى لمنع إضاعة الوقت ضمن دوره كرئيس لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتهت مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، بالتعادل مع تسع بطاقات صفراء، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها لياندرو تروسارد.

وكان كايل وواكر، نجم السيتي، اتهم آرسنال باستخدام "الفنون المظلمة" واصفًا إهدار الوقت وطريقة تسجيل الأهداف سواء من خلال حجب الرؤية عن الحارس إيدرسون، أو استغلال حديث كايل مع الحكم في الهدف الأول.

ورد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، على هذه الاتهامات، قائلا: "في النهاية هي آراء، سوف نستخدم الحقائق ونمارس كرة القدم دون النظر لتلك الكلمات".

كما تحدث المدير الفني للغانرز باستنكار عن فكرة ركل لاعبيه للكرات بعيداً، قائلاً بسخرية واضحة: "سنترك الكرة لن نلمسها، سنلعب بدون كرة".