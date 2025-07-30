الاتحاد السعودي يلهب سباق ضمّ العملاق دوناروما

خطف النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي الأضواء في الأسابيع الماضية بعد أن بات محل اهتمام عدة أندية كبرى للتعاقد معه بالتوازي مع اقتراب نهاية عقده في باريس.

وينتهي عقد الحارس الدولي الإيطالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2026، وهو ما أثار مطامع بعض النوادي للانقضاض على صفقة هامة في ضوء عدم حسم إدارة النادي الباريسي لملف تجديد عقد نجمها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد السعودي من بين النوادي التي تراقب عن كثب تطور العلاقة بين دوناروما وباريس سان جيرمان من أجل الدخول في مفاوضات جادة للتعاقد معه.

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وأضافت المصادر ذاتها أن نادي الاتحاد أشعل الصراع من أجل الظفر بتوقيع جيانلويجي دوناروما (26 عاما)، إما خلال الميركاتو الحالي أو في الموسم المقبل مع نهاية عقده، مضيفة أن الأندية المهتمة بالتعاقد مع الحارس الإيطالي هي الاتحاد السعودي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وغلطة سراي التركي.

وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2021 قادما من ميلان الإيطالي لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر، وذلك قبل أيام قليلة من التتويج بكأس أمم أوروبا.

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ولم يجدد الحارس الذي قاد فريقه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقده مع باريس وهو ما فتح الباب أمام احتمال رحيله عن النادي.

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وتبلغ قيمة دوناروما التسويقية 40 مليون يورو، وهي قيمة قد تمنح الأندية المهتمة بضمه الفرصة للتقدم خطوة إضافية نحو التعاقد معه، خصوصا أن عدم تمديد عقده مع سان جيرمان سيمنحه فرصة الدخول في الفترة الحرة في يناير المقبل ما يمنحه الحق في توقيع عقد مبدئي تأهبا لانتقال مجاني في صيف 2026.