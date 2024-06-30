"نوير" يحقق رقمًا تاريخيًا أمام الدنمارك
حقق مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، رقمًا تاريخيًا بمشاركته في لقاء الدنمارك مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتصدر نوير التشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا في لقاء الدنمارك المقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.
وأصبح مانويل نوير أكثر لاعب في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في المباريات ببطولة أوروبا برصيد 19 مباراة بحسب شبكة "أوبتا".
وحطم نوير رقم باستيان شفاينشتايغر نجم خط وسط منتخب ألمانيا السابق الذي شارك في 18 مباراة بالبطولة القارية آخرها أمام فرنسا في نصف نهائي نسخة 2016.
ويعد مانويل نوير أكثر حارس مرمى شارك في مباريات ببطولة كأس أوروبا بعدما حطم رقم الإيطالي جيانلويغي بوفون الذي لعب 17 مباراة دولية.
يشار إلى أن مباراة ألمانيا والدنمارك توقفت لحوالي 20 دقيقة بسبب البرق الشديد وهطول الأمطار بغزارة.
وانتظر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لحين تحسن الأحوال الجوية قبل استئناف المباراة مجددًا.
وشهد ملعب "سينغال إيدونا بارك" أمطارًا غزيرة تم تصريفها قبل استئناف اللقاء مباشرة.