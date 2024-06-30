"نوير" يحقق رقمًا تاريخيًا أمام الدنمارك

يشار إلى أن مباراة ألمانيا والدنمارك توقفت لحوالي 20 دقيقة بسبب البرق الشديد وهطول الأمطار بغزارة.

وانتظر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لحين تحسن الأحوال الجوية قبل استئناف المباراة مجددًا.

وشهد ملعب "سينغال إيدونا بارك" أمطارًا غزيرة تم تصريفها قبل استئناف اللقاء مباشرة.