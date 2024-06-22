مدرب فرنسا يوضح موقف مبابي من مواجهة بولندا

ووسع التعادل السلبي بين الفريقين دائرة الاحتمالات في المجموعة؛ إذ لم يتأهل أي من الفريقين إلى دور الـ16، لكن مدرب فرنسا كان سعيدا بأداء فريقه.

وقال ديشان في تصريحات للصحفيين: "كان الهولنديون أكثر تحفظا مما تصورت، لكن الشيء الوحيد الذي شعرت بالأسف عليه هو أننا لم تكن لدينا الفاعلية الكافية.

"فعلنا أشياء كثيرة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من هز الشباك. وإذا لم نسجل أهدافا لن نحصل على النقاط الثلاث".

وأضاف: "مجددا، كانت مباراة قوية للغاية وأردنا محاولة تكرار الأداء الأخير (الفوز 1-صفر على النمسا) رغم حقيقة أننا لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتعافي.

"سعيد بما قدمه لاعبو فريقي في هذه المباراة، رغم حقيقة أننا لم نكن على مستوى الفاعلية مثلما كنت أرغب".

وخاضت فرنسا المباراة من دون مهاجمها كيليان مبابي، الذي جلس على مقاعد البدلاء، بسبب إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة الفريق الأولى أمام النمسا، لكن ديشان لا يشعر بالندم إزاء عدم إشراكه رغم إخفاق فريقه في تحقيق الفوز.