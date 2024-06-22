مدرب فرنسا يوضح موقف مبابي من مواجهة بولندا
لم تتمكن فرنسا من التسجيل في مرمى هولندا وتحقيق الفوز في مباراة الفريقين، مساء الجمعة، وهو ما كان سيضمن لها صدارة المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا 2024، ورغم أن المدرب ديدييه ديشان كان يرغب في هز شباك الخصوم، إلّا أنه كان سعيدا بفرص التهديف التي سنحت لفريقه.
ووسع التعادل السلبي بين الفريقين دائرة الاحتمالات في المجموعة؛ إذ لم يتأهل أي من الفريقين إلى دور الـ16، لكن مدرب فرنسا كان سعيدا بأداء فريقه.
وقال ديشان في تصريحات للصحفيين: "كان الهولنديون أكثر تحفظا مما تصورت، لكن الشيء الوحيد الذي شعرت بالأسف عليه هو أننا لم تكن لدينا الفاعلية الكافية.
"فعلنا أشياء كثيرة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من هز الشباك. وإذا لم نسجل أهدافا لن نحصل على النقاط الثلاث".
وأضاف: "مجددا، كانت مباراة قوية للغاية وأردنا محاولة تكرار الأداء الأخير (الفوز 1-صفر على النمسا) رغم حقيقة أننا لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتعافي.
"سعيد بما قدمه لاعبو فريقي في هذه المباراة، رغم حقيقة أننا لم نكن على مستوى الفاعلية مثلما كنت أرغب".
وخاضت فرنسا المباراة من دون مهاجمها كيليان مبابي، الذي جلس على مقاعد البدلاء، بسبب إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة الفريق الأولى أمام النمسا، لكن ديشان لا يشعر بالندم إزاء عدم إشراكه رغم إخفاق فريقه في تحقيق الفوز.
وأوضح: "إنه يتحسن في كل يوم. إنه في تحسن. ولو كانت مباراة الأمس حاسمة ربما كنت سأفكر مرتين بشأن الدفع به من عدمه.
"لكن من المهم بالنسبة لي التفكير في ما يشعر به. لقد تلقى ضربة قوية وسيتعين عليه ارتداء قناع. قد يغير ذلك رؤيته أيضا لكن هذه هي أيضا المخاطرة التي سيتحملها.
"بمرور الوقت نصل إلى مرحلة نريد الوصول إليها وهي أفضل شيء بالنسبة له أيضا، لذا بعد ما حدث بالأمس واليوم السابق، بالنسبة لي، أعتقد أن أفضل قرار هو جلوسه على مقاعد البدلاء".
وتلتقي فرنسا مع بولندا التي خرجت من البطولة بالفعل في مباراتها الأخيرة بالمجموعة، يوم الثلاثاء المقبل، وسيرغب ديشان في تحسن أداء لاعبيه أمام المرمى.
وقال مدرب منتخب فرنسا: "نعم، نتمتع بالصلابة وأقوياء بتماسكنا وهو أمر مهم. لكن علينا تسجيل الأهداف من أجل الفوز بالمباريات.
"لذا، مجددا، الشيء الوحيد الذي شعرت بالأسف عليه هو أننا لم نحقق الفوز بالنظر إلى عدد الفرص التي سنحت لنا".
وشدد: "لكننا سننظر في الأمر ونأمل أن يتحسن مبابي من أجل خوض المباراة المقبلة في غضون أربعة أيام، كي نتمكن من تحقيق الهدف في المباراة المقبلة".