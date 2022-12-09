رئيس النصر السعودي يرد على سؤال طفل حول صفقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا، أن النصر السعودي أتم الاتفاق مع رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وأنه سينضم للنصر بشكل رسمي اعتبارا من 1 يناير.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

يلعب كرستيانو (37 عاما) والحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، في مركز الهجوم، وانضم لمانشستر يونايتد في 2021، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لسبورتنغ لشبونة البرتغالي كما لعب لريال مدريد الإسباني.

ويشارك حاليا كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم في قطر حيث نجح منتخب بلاده فى الصعود إلى دور ربع النهائي، عقب فوزه المثير على سويسرا بنتيجة (6/1) ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.