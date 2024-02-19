والدة مبابي تثير أزمة أثناء المفاوضات مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن وجود أزمة أثارتها فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب، خلال مفاوضات توقيعه وانتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الإثنين، فإن مبابي وقع عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وأشارت إلى أن راتب مبابي مع "الميرنغي" سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.

وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًّا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.