والدة مبابي تثير أزمة أثناء المفاوضات مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن وجود أزمة أثارتها فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب، خلال مفاوضات توقيعه وانتقاله إلى ريال مدريد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الإثنين، فإن مبابي وقع عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.
وأشارت إلى أن راتب مبابي مع "الميرنغي" سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.
وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًّا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.
ولكن صحيفة "ريليفو" أوضحت أن "ريال مدريد ومبابي لديهما اتفاق شفهي، توقيع اللاعب عبارة عن مسألة وقت، حيث سيتم إنهاء كل شيء والاتفاق وسيتم الإعلان بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الحالي".
وأضاف التقرير: "أرقام عقد مبابي مع ريال مدريد واضحة، اللاعب يعلم بأنه سيخسر بعض المال".
وتابع: "لكن فايزة العماري، والدة وممثلة مبابي، في المفاوضات ما زالت تريد تعديل بعض التفاصيل قبل الإعلان الرسمي ومن ضمنها حقوق الصور، والتي تسعى العماري للحفاظ على أكبر قدر ممكن من النسبة المئوية، بالإضافة لأزمة مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 وهي رغبة قوية من مبابي".
ومن الأمور العالقة أيضا بين سان جيرمان ومبابي هو وعد اللاعب بأنه عند مغادرته سيقوم بالتنازل عن جزء من مكافآت التجديد الخاصة به، حيث لم يتم تحديد المبلغ الدقيق بعد.
ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.
وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في العام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.