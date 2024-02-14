تشواميني يثير الجدل بشأن مفاوضات مبابي مع ريال مدريد

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن مبابي توصل إلى اتفاق بالفعل مع ريال مدريد للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف المقبل، مع نهاية عقده الذي يربطه بالفريق الباريسي.

وقال تشواميني –الذي تزامل مع مبابي في منتخب فرنسا- في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن إمكانية انضمام مبابي إلى الفريق الملكي: "نعم نتحدث عن ذلك في غرفة تبديل الملابس لأنه موضوع مهم".

وأضاف في كلمة أثارت الجدل مع مذيع اللقاء بعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ: "لم يخبرني أحد بمصير مبابي، وحتى لو قال فلن أخبرك" مع ضحك من اللاعب.

واختتم: "نأمل أن نعرف ذلك المزيد في الأسابيع المقبلة".