تشواميني يثير الجدل بشأن مفاوضات مبابي مع ريال مدريد
أثار النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، الجدل بشأن انضمام مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.
وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد بأن مبابي توصل إلى اتفاق بالفعل مع ريال مدريد للانتقال إلى النادي الإسباني الصيف المقبل، مع نهاية عقده الذي يربطه بالفريق الباريسي.
وقال تشواميني –الذي تزامل مع مبابي في منتخب فرنسا- في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن إمكانية انضمام مبابي إلى الفريق الملكي: "نعم نتحدث عن ذلك في غرفة تبديل الملابس لأنه موضوع مهم".
وأضاف في كلمة أثارت الجدل مع مذيع اللقاء بعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ: "لم يخبرني أحد بمصير مبابي، وحتى لو قال فلن أخبرك" مع ضحك من اللاعب.
واختتم: "نأمل أن نعرف ذلك المزيد في الأسابيع المقبلة".
وسعى باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بفكرة تمديد عقده، الصيف الماضي، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل اللاعب؛ ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
وجاءت تصريحات تشواميني بعد عودة ريال مدريد من أرض لايبزيغ الألماني بفوز ثمين 1-0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل ابراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بعد مجهود فردي رائع.