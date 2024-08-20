كشف مصدر داخل الزمالك عن دخول النادي في مفاوضات للتعاقد مع جوناثان نغويم، لاعب مودرن سبورت، في الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون بديلا لأحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، والمحبوس حاليا بسبب أزمة تسببه بحادث دهس راح ضحيته أمين شرطة.

وأمس، أجلت محكمة جنايات مطروح نظر محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير مخدر، ودهس المجني عليه "السيد أحمد" والتسبب بوفاته، إلى جلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.

أخبار ذات علاقة أول رد فعل من زيزو بعد استمرار حبس أحمد فتوح (صورة)

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الزمالك تفاوض الكاميروني جوناثان نغويم لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد أزمة أحمد فتوح الأخيرة، والمتوقع أن لا يقل غيابه عن 6 أشهر.

وأضاف: "هناك اتجاه قوي داخل الزمالك لرفع اسم أحمد فتوح من قائمة الفريق إلى حين الانتهاء من أزمته الحالية".

وتابع: "الزمالك سيرسل عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب مودرن سبورت خلال الساعات المقبلة، وإنهاء الأمور التعاقدية بشكل رسمي".

وأتم المصدر: "جوناثان يرحب باللعب لنادي الزمالك والانضمام إلى الفريق الأبيض في الموسم الجديد".

أخبار ذات علاقة شقيق ضحية أحمد فتوح يصدم نجم الزمالك في المحكمة

ويتبقى في عقد جوناثان نغويم موسمان مع مودرن سبورت، ويعد اللاعب من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، في الموسم المنقضي.

وأنهى مودرن سبورت الدوري المصري في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، من 34 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 لقاءات.

من ناحية أخرى، يواجه فريق الزمالك نظيره الطلائع، مساء الأربعاء، على ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الـ8 يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس.